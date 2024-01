Petišovski plinar Geoenergo v stečaj

Koncesionar za črpanje zemeljskega plina Geoenergo v Pomurju je v stečaju. Sodišče je stečaj sklicalo na predlog lendavske družbe. Uvedbo postopka je poskušal preprečiti njihov britanski partner in upnik Ascent Resources, vendar je murskosoboško okrožno sodišče njegovo zahtevo za prekinitev postopka zavrnilo.

Predlog za stečaj je vložil dolžnik sam. Geoenergo, polovična lastnika sta Petrol in Nafta Lendava, je sicer projektni partner družbe Ascent Slovenia, hčerinske družbe britanskega Ascent Resources. Ta je s Slovenijo v arbitražnem sporu v zvezi s postopki izdaje dovoljenj za pridobivanje plina v Petišovcih. Britanci slovenski državi očitajo, da jim je zaradi prepovedi hidravličnega lomljenja pri črpanju zemeljskega plina povzročila za več kot pol milijarde evrov škode.

Iz Geoenerga so sporočili, da so stečaj predlagali zaradi upadanja načrpanih količin zemeljskega plina ter ob ocenjenih visokih stroških sanacije pridobivalnega polja: »Poslovanje so po zakonski prepovedi hidravlične stimulacije močno zaostrili tudi vse slabši odnosi med partnerji, spori, mediacije in arbitraža. Geoenergo je pod pritiskom visokih stroškov poslovanja v takšnih okoliščinah, z za to usposobljenimi strokovnjaki, ocenil, da njegovo poslovanje dolgoročno ni vzdržno.« K stečaju jih je dodatno prisilila odločba arbitražnega tribunala pri GZS, ki ugotavlja pravni temelj za denarne zahtevke družbe Ascent proti Geoenergu. »Ta odločba pomeni, da bo Geoenergo moral Ascentu plačati znesek, ki presega finančne zmožnosti družbe Geoenergo,« so sporočili iz lendavske družbe.

Ascent Slovenia je poskušal stečaj Geoenerga preprečiti. V vlogi so zapisali, da je Geoenergo z vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka zlorabil svoje pravice, saj da ni insolventen ter da je bil predlog podan zgolj z namenom oškodovanja upnika.

Sodišče je zapisalo, da domneve insolventnosti ne more izpodbijati upnik, saj za takšno ravnanje tudi nima pravnega interesa. Če dolžnik namreč ni insolventen, se bo upnik lahko v stečajnem postopku, ki se je začel na dolžnikov predlog na podlagi domneve insolventnosti, v celoti poplačal.

Okrožno sodišče v Murski Soboti je za stečajno upraviteljico imenovalo Tanjo Praprotnik, upnikom pa dalo čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic do 19. aprila.