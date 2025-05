Kako bi ZDA preprečile kitajski monopol nad litijem

V nadaljevanju preberite:

Pred nekaj več kot sto leti je odkritje nafte v bližini El Dorada na jugozahodu Arkansasa sprožilo naftno mrzlico, ki je pripomogla k uveljavitvi države kot svetovne energetske velesile. V času največjega razcveta je bilo v mestu, ki se je samo poimenovalo »izvir razcveta v Arkansasu«, več kot 50 naftnih podjetij, Smackover pa je bil največje naftno polje na svetu. Proizvodnja se je v zadnjih desetletjih močno zmanjšala, zato raziskovalci v Smackoverju iščejo nekaj novega: litij, element, ključno sestavino akumulatorskih baterij, ki napajajo električna vozila, pametne telefone in obrambno opremo.

Podzemni rezervoarji slanice, ki se pretakajo po Arkansasu in sosednjih zveznih državah, vsebujejo visoke koncentracije srebrnobele kovine. Oktobra objavljena študija ameriškega geološkega zavoda US Geological Survey ocenjuje, da je skupnih zalog samo v jugozahodnem Arkansasu do 19 milijonov ton. Čeprav morda ne bo mogoče izkoristiti vsega, bi zlahka pridobili dovolj, da bi zadovoljili celotno sedanje povpraševanje po litiju v ZDA.