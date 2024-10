Petrol podpisal dogovor o dologoročni dobavi elektrike

Skupina Petrol je podpisala petletni dogovor o nakupu električne energije s švicarskim proizvajalcem in trgovcem z električno energijo Axpo, ki bo Petrolu med letoma 2026 in 2030 omogočil zanesljivo dobavo fizične električne energije končnim odjemalcem. Gre za prvi tovrsten dogovor Petrola v Sloveniji, pojasnjujejo v družbi, dobavljena električna energija pa naj bi bila namenjena podpori osnovnim dejavnostim Petrola in dolgoročni oskrbi poslovnim odjemalcem.

Na osnovi tega dogovora bo skupina Petrol lahko zagotovila fiksno povprečno ceno električne energije za celotno obdobje trajanja pogodbe, kar pomeni bolj predvidljive stroške za njihove poslovne odjemalce. Gre za pogodbo med proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov ali investitorjem in končnim odjemalcem elektrike po dogovorjeni ceni za daljše obdobje, dodajo. Dogovor z Axpo vključuje tudi možnost nakupa jamstev o izvoru (GoOs) za sončno, vetrno ali hidro energijo iz katerekoli države članice Združenja organov za izdajo jamstev o izvoru (AiB).

»Skupina Petrol vsako leto dobavi približno 3 TWh električne energije končnim uporabnikom, od tega okoli 2,1 TWh poslovnim odjemalcem. V Petrolu ves čas stremimo k izboljševanju naših storitev, da bi izpolnili potrebe naših strank v Sloveniji in na ostalih trgih, kjer smo prisotni,« je dejal Marko Bregar, izvršni direktor za dobavo in trgovanje z električno energijo v Petrolu. Poudaril je, da se zavedajo, kako pomembne so dolgoročne pogodbe, ki njihovim strankam zagotavljajo stabilne in predvidljive stroške energije: »To se je še posebej izkazalo za ključen dejavnik v času energetske krize in skokovite rasti cen električne energije na trgu. Poleg dolgoročno zagotovljene cene električne energije pa bodo lahko poslovni odjemalci z nakupom jamstev o izvoru (GoOs) za celotno dobo dobave bistveno zmanjšali svoj ogljični odtis in se tako približali svojim ESG ciljem.«

Philip Schmid-Lossberg, predstavnik za jugovzhodno Evropo pri Axpo, je ob tem dodal: »Ta dolgoročni dogovor bo Petrolu omogočil stabilno oskrbo z energijo in zaščito pred nihanji cen na trgu električne energije.«