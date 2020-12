Petrol s cepivom računa na lanski dobiček

Prodajni načrti

Nada Drobne Popović FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Nove strategije še ni

Ljubljana – Skupina Petrol za prihodnje leto načrtuje za petino nižje prihodke od prodaje, kot jih je ustvarila lani, čisti dobiček pa naj bi ostal na enaki ravni. Pri pripravi načrta so računali na cepivo, s katerim naj bi obvladali epidemijo, glede česar pa ostaja veliko negotovosti.Poslovanje Petrola, ki je nekaj let zapored dosegal rekordne poslovne rezultate, je letos zaradi epidemije krepko zastalo za načrti. V družbi so načrte za prihodnje leto kljub nižjim prihodkom označili za ambiciozne. Skupina Petrol tako za leto 2021 načrtuje 3,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 490 milijonov evrov bruto poslovnega izida in 104 milijone evrov čistega dobička. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) naj bi znašal 213 milijonov evrov, razmerje med neto dolgom in EBITDA pa 1,5.»Načrtovane rezultate za leto 2021 bo skupina Petrol realizirala s prodajo treh milijonov ton proizvodov iz nafte, 171.700 ton utekočinjenega naftnega plina, 25,6 tetravatnih ur zemeljskega plina, s prodajo trgovskega blaga v višini 446,2 milijona evrov, s proizvodnjo, trgovanjem in prodajo električne energije ter z energetskimi in okoljskimi rešitvami,« napovedujejo v energetski družbi, ki jo vodi. Načrt ne vključuje morebitnih prevzemov.Naložbena politika skupine Petrol bo v letu 2021 usmerjena v širitev poslovanja na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v utrjevanje položaja in širitev poslovanja na področju prodaje energentov ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih rešitev.Petrol kljub drugačnim napovedim letos, kot kaže, še ne bo sprejel nove strategije družbe, ki so jo najprej napovedovali za začetek poletja, nato pa za jesen. Pričakovati je, da se bo to vendarle zgodilo prihodnje leto. Veljavna strategija, ki je bila sprejeta še pod vodstvom, zdaj velja do leta 2022. Po tem dokumentu naj bi družba do leta 2022 dosegla 5,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 233 milijonov evrov EBITDA in 116 milijonov evrov čistega dobička. Ali bo to dosegljivo, je seveda odvisno od okoliščin.V družbi za prihodnje leto opozarjajo na veliko negotovost glede vpliva cepljenja na epidemijo, glede ukrepov za zajezitev epidemije in glede okrevanja gospodarstev. Zato ne izključujejo možnosti prilagoditve ciljev poslovanja za prihodnje leto.