Petrol kupil hrvaške bencinske servise Crodux

Nakup v skladu s strategijo

Petrol je ta teden z upokojenim hrvaškim generalompodpisal pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža v družbi Crodux derivati dva, so sporočili iz družbe. Zaključek transakcije bo sledil po izpolnitvi odložnih pogojev, med katerimi je tudi pridobitev soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence. Ta prevzem bo največja transakcija Petrola v zadnjih desetih letih in pomeni največje enkratno povečanje prodajnih mest v celotni zgodovini skupine.S prevzemom Croduxa bo skupina Petrol pridobila 91 bencinskih servisov na Hrvaškem. Z več kot 200 prodajnimi mesti bo tržni delež skupine Petrol na Hrvaškem zrasel iz 13 na 23 odstotkov. »S prevzemom bo Petrol pokril nekatera pomembna območja na Hrvaškem, kjer je bil do zdaj slabše prisoten ali pa sploh ni imel svojih prodajnih mest. Obseg poslovanja na hrvaškem trgu bo omogočal, da se tudi na ta trg prenese uspešen poslovni model, kot je vzpostavljen v Sloveniji,« menijo na Petrolu. Višine kupnine niso razkrili, neuradno pa se je vrednost naložbe ocenjevala na 150 do 200 milijonov evrov.Osrednjo poslovno dejavnost Croduxa predstavlja uvoz, skladiščenje, maloprodaja in veleprodaja naftnih derivatov na območju Hrvaške. Družba zaposluje več kot 1150 delavcev in upravlja 91 bencinskih servisov. Hrvaška družba je leta 2019 dosegla 760 milijonov evrov prihodkov od prodaje, čisti poslovni izid pa je znašal 19,3 milijona evrov. EBITDA družbe je v letu 2019 znašal 42,7 milijonov evrov.»Segment prodaje naftnih derivatov in trgovskega blaga, ki predstavlja največji del EBITDA skupine Petrol, ima v naslednjih letih še vedno potencial rasti, predvsem v širši regiji JV Evrope. Nakup družbe Crodux derivati dva je skladen z obstoječo strategijo in tudi z izhodišči za pripravo nove strategije skupine Petrol ter načrti širitve družbe Petrol Ljubljana,« pravijo v slovenski energetski skupini.Nekdanji general Čermak, ki velja za enega najbogatejših ljudi pri južnih sosedih je 63 bencinskih servisov leta 2013 kupil od avstrijske naften družbe OMV, lani poleti pa je napovedal umik s šefovskega položaja Croduxa. Čermak je sicer kar nekaj časa zanikal, da bi se s Petrolom pogovarjal o odkupu Croduxa.