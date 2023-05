Petrolu dobiček upadel za četrtino

Naftni trgovec Petrol je v prvih treh mesecih leta ustvaril 25 milijonov evrov čistega dobička, ki pripada delničarjem skupine. To je okoli četrtino manj kot v istem obdobju lani, je razvidno iz sporočila družbe.

Prihodki od prodaje izdelkov in storitev so se medletno zmanjšali za šest odstotkov in dosegli 1,83 milijarde evrov. Zaradi ponovne uvedbe regulacije cen pa se je kosmata marža, ki predstavlja razliko med prodajno ceno in nabavno vrednostjo prodanega blaga, zmanjšala za 31 odstotkov in dosegla 112 milijonov evrov.

Petrolu je medletno količinska prodaja izdelkov iz nafte upadla za dva odstotka, prodaja plina se je zmanjšala za 19 odstotkov, prodaja električne energije pa za 11 odstotkov. Zato je družba v prvih treh mesecih ustvarila kar 17 odstotkov večje prihodke s prodajo trgovskega blaga.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dobiček iz poslovanja je v prvih treh mesecih dosegel 34 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov manj kot v istem obdobju lani.

Pravkar poteka skupščina delničarjev Petrola, ki med drugim odloča tudi o izplačilu dividende. Družba predlaga delitev 0,7 evra dividende na delnico. Delničar Vizija, ki jo obvladuje Dari Južna, je podal nasprotni predlog in predlagal izplačilo 1,5 evra dividende na delnico. O poteku skupščine bomo poročali kasneje.

Petrol je sicer lani zaradi omejitev in regulacije cen ter težav z dobavo plina posloval skoraj brez dobička.