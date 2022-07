Petrolu grozi znižanje bonitetne ocene

Bonitetna hiša S&P je družbo Petrol zaradi posledic državne določitve cen pogonskih goriv uvrstila na »CreditWatch Negative«. Negativni izgledi bi lahko pomenili znižanje bonitetne ocene za eno stopnjo v prihodnjih mesecih, so iz sporočili s Petrola.

Standard & Poor's Rating Services je na spletnih straneh agencije Bloomberg objavila, da je družbo Petrol glede dolgoročne bonitetne ocene »BBB-» in kratkoročne »A-3« uvrstila na »CreditWatch Negative«, in sicer zaradi posledic negativne intervencije na trgu pogonskih goriv, ko so bili prodajalci zaradi regulacije prodajnih cen primorani prodajati pogonska goriva tudi pod nabavnimi stroški, nejasnosti glede povračila nastale škode ter tveganj, povezanih z morebitnimi dodatnimi intervencijami na trgih energentov.

Uvrstitev na »CreditWatch Negative« bi lahko pomenila znižanje bonitetne ocene za eno stopnjo iz obstoječe ocene BBB- na "BB+" v prihodnjih mesecih, če bi se poslovno okolje zaradi regulacije cen energentov še dodatno zaostrilo in če Petrol ne bo v doglednem času od države prejela odškodnine za škodo, ki ji je bila povzročena z intervencijo na trgu pogonskih goriv.

Kljub temu pa bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services glede na trenutno situacijo ocenjuje, da se finančno tveganje družbe ni poslabšalo, so s Petrola sporočili prek spletnih strani Ljubljansek borze.