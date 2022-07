Plače državnih direktorjev vlade ne zanimajo

V nadaljevanju preberite še:

Čeprav je prav premier Robert Golob v času, ko je še vodil državni Gen-I, s svojimi prejemki trčil ob Lahovnikov zakon, ki omejuje plače šefov državnih družb, ureditev tega področja za zdaj ni med prednostnimi nalogami vlade. Ta se kot skupščina SDH doslej tudi ni opredelila do predlaganih politik prejemkov vodstev družb. Kakšne so posledice in kakšne so plače menedžerjev v državnih družbah.