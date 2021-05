Polovica plastike pride iz peščice podjetij

INFOGRAFIKA: Delo

Proizvodnja plastičnih izdelkov, ki jih uporabimo samo enkrat – in nato odvržemo – bo v prihodnjih petih letih zrasla za še 30 odstotkov, je opozorila raziskava, ki jo je opravila Minderoo Foundation iz Avstralije.Leta 2019 smo na svetu zavrgli 130 milijonov ton plastike za enkratno uporabo, od tega smo 35 odstotkov zažgali (večinoma za pridobivanje toplotne in električne energije), 31 odstotkov odložili na odlagališča, 19 odstotkov plastike pa je končalo neposredno v okolju in na koncu v svetovnih morjih.Študija je tudi opozorila, da osnovne materiale za izdelavo nakupovalnih vrečk, folij za zavijanje, medicinskih pripomočkov, plastenk, zaščitnih mask in podobnega v resnici izdeluje le malo podjetij na svetu. Osnovne surovine za izdelavo umetnih materialov so polimeri, ki nastajajo s predelavo ogljikovodikov iz nafte. Zato ni presenetljivo, da so med 20 največjimi podjetji, ki proizvedejo 55 odstotkov polimerov za »enkratno« plastiko, večinoma naftne in kemijske multinacionalke.