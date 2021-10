Plinarjem iz Petišovcev se smeji

V nadaljevanju preberite:

Zaradi visokih cen zemeljskega plina se smeji plinarjem iz Petišovcev, ki so edini, ki imajo v Sloveniji koncesijo za pridobivanje plina. Cene plina so 905 odstotkov višje kot v njihovi napovedi iz septembra lani, so sporočili iz britanskega Ascent Resources, ki plin črpa v Pomurju. Ascent in njihov slovenski partner Geoenergo načrtujeta predvsem podaljšanje koncesije. Kakšen zaslužek se obeta Britancem? Kako je protikoronski paket pomagal pri podaljšanju koncesije? Kakšni so načrti po pridobitvi koncesije? Zakaj je hidravlično lomljenje politična tema?