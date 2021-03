Po prenosu Mercatorja na Fortenovo sledi konsolidacija

Skupščina lastnikov depozitarnih potrdil Fortenova Group je potrdila prenos 18,53-odstotnega deleža Sberbank v Mercatorju na Fortenovo, zaradi česar se bo delež ruske banke v hrvaški skupini povečal na 44 odstotkov. Skupaj z VTB banko bodo tako ruski bankirji imeli več kot polovični delež.Skupščina je Fortenovi dala tudi soglasje za širitev obstoječega finančnega aranžmaja s HPS Partners in VTB banko v znesku največ do 390 milijonov evrov, ki jih bo naslednica hrvaškega Agrokorja lahko namenila za refinanciranja Mercatorjevega dolga do bank.»S temi odločitvami delničarjev in po soglasju regulatorja v Srbiji iz prejšnjega tedna ni več nobenih formalnih ovir, da bi Mercator do konca tega meseca postal del Fortenova grupe. Posel, ki nas zdaj čaka, se nanaša na sklenitev aranžmaja in pogodbe, s katerimi bomo uveljavili sklepe skupščine. V preteklem obdobju smo podrobno pripravili korake, ki jih zdaj izvajamo, z njimi bomo, kot smo poudarjali, v družbi izvedli konsolidacijo na več ravneh – v lastništvu skupine, v kreditiranju skupine in na koncu na področju maloprodaje v celotni regiji. S tem bomo dokončno lahko začeli izkoriščati vse sinergijske prednosti in krepiti naše pozicije v maloprodaji na vseh trgih,« je dejal, član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fortenova grupe.Prenos Mercatorja po njegovih besedah pomeni tudi izpolnitev vseh preostalih obveznosti iz upniške pogodbe, s čimer bodo po štirih letih sklenili postopek izredne uprave v Agrokorju.Med drugimi pomembnimi sklepi na skupščini so delničarji podali soglasje, da se v upravni odbor Fortenova grupe kot neizvršni člani imenujejoin