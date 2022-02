Počivalšek: Ne gre le za predkupno pravico, Sava je v težavah

Minister Zdravko Počivalšek si bo prizadeval za uveljavljanje predkupne pravice za Yorkov delež v Savi, dokončna odločitev pa bo sprejeta po pogovorih z družbo Prestige Tourism, SDH in Kadom. Z družbo Prestige je minister danes že opravil pogovor. »Po vseh zbranih podatkih bomo sprejeli odločitev, kaj je za slovenski turizem najbolje,« je dejal.

Družba Prestige Tourism je v ponedeljek s podružnico sklada York Capital Management podpisala dogovor o nakupu 43,2-odstotnega deleža Yorka v Savi. Neuradno naj bi cena znašala 38 milijonov evrov. Prevzem se bo zgodil po izpolnitvi odložnih pogojev, med drugim po pridobitvi soglasja varuha konkurence in neuveljavljanju predkupne pravice države, za kar ima ta 30 dni časa. Prestige bi v Savo vložil 200 milijonov evrov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek je danes ob robu podpisa sporazuma o skupnem nastopu strank SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati na parlamentarnih volitvah ponovil, da si bo prizadeval za uveljavitev predkupne pravice za Savo, v kateri ima država prek Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe (Kad) slabih 47 odstotkov.

A je minister pri tem poudaril, da zgodba ni črno-bela in da ne gre zgolj za vprašanje uveljavljanja predkupne pravice. »Treba je najti rešitev za pomemben del slovenskega turizma, za sistem Sava, ki je v ekonomskih težavah, z dolgovi nad sto milijonov evrov, z neinvestiranjem v zadnjem obdobju,« je opozoril.

SDH ima v Savi nekaj manj kot 19-odstotni delež, Kad pa približno 28-odstotnega. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pričakovanja do kateregakoli investitorja, ki želi vstopiti v slovenski turizem, ne le za madžarskega, so po Počivalškovih besedah jasna. »Ko bomo dobili odgovore od družbe Prestige Tourism, ko bo družba jamčila, da bo tisto, kar obljublja, tudi storila, takrat bomo sprejemali odločitve,« je dejal Počivalšek, a poudaril, da sam SDH in Kadu ne more odrediti neke odločitve. Je pa to, kot je pojasnil, njegovo stališče.

SDH ima v Savi nekaj manj kot 19-odstotni delež, Kad pa približno 28-odstotnega. Skupaj imata torej v lasti slabih 47 odstotkov. Tako v SD kot Kadu, ki so v torek prejeli obvestilo o sklenitvi pogodbe o prodaji Yorkovega deleža v Savi družbi Prestige Tourism, so pojasnili, da sodelujejo pri pridobivanju relevantnih podatkov in podlag, ki bodo temelj za sprejetje informirane upravljavske odločitve.