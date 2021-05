Podaljšanje sedanjih ukrepov in pomoč turizmu

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja interventni zakon, ki sledi osmim protikoronskim paketom. Predlog zakona, ki smo ga pridobili, se osredotoča po eni strani na podaljšanje in prilagoditve nekaterih že veljavnih ukrepov ter po drugi strani prinaša dodatne ukrepe za najbolj prizadete storitvene sektorje. Ocena izdatkov po tem zakonu za tri mesece, od julija do septembra, je 604 milijone evrov. Katere ukrepe prinaša interventni zakon in kje so še odprte dileme?