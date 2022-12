Podatkovni centri v proizvodnji

Optimiziranje izmenjave proizvodnih podatkov je ključnega pomena za načrtovanje inovacij v dobavni verigi, širitev dejavnosti, usvajanje novih trgov in celo skupen nastop na trgu. Podatkovni centri Digital Realty lahko proizvodnim podjetjem pomagajo spremeniti svoje proizvodne podatke v temelje digitalne preobrazbe.

Do leta 2024 se bodo svetovni proizvajalci, ki so na Forbsovi lestvici 2000 največjih svetovnih podjetij, soočili s pospešeno intenzivnostjo gravitacije podatkov. Pričakovana letna stopnja rasti intenzivnosti podatkov znaša kar 144 odstotkov.

Ta eksplozivna rast podatkov izhaja iz potrebe po sodelovanju v industrijskem internetu stvari (IIoT), kjer lahko proizvodna podjetja tekmujejo s storitvami, ki jih ponujajo neposredno potrošnikom, ter hkrati oblikujejo preglednost dobavne verige. Posledica novih zahtev je povečanje števila podatkovnih virov, ki sodelujejo pri izmenjavi proizvodnih podatkov.

Da bi dosegli ravnovesje gravitacije podatkov, mora ekosistem IIoT delovati vseprisotno in na zahtevo. Inteligenca v realnem času bo uporabljena za spremembo načina, kako proizvodna podjetja ustvarjajo in zagotavljajo vrednost, da bi kar najbolje služila strankam, partnerjem in zaposlenim – na čim več skupnih točkah poslovanja.

FOTO: Digital Realty

Dolgoročno partnerstvo za industrijski internet stvari

IIoT v proizvodnji zahteva poseben dostop do vseh podatkov. Pri vstopu na nove trge je pomembno upoštevati ponudnike oblačnih storitev in drugih vsebin. Pomemben je tudi poudarek na dostopu do naprav strank na njihovih točkah prisotnosti prek ponudnikov omrežnih storitev. Samo okolje, kjer je center za izmenjavo podatkov, naj bo nevtralno in varno stičišče, ki bo povezovalo te podatkovne skupnosti.

Pokritost, povezljivost, zmogljivosti in nadzor družbe Digital Realty omogočajo njenim strankam, tudi proizvodnim podjetjem, da pospešijo svoje poslovne procese. Gre za partnerja, s katerim lahko oblikujejo dolgoročne strategije. Podatkovna platforma družbe Digital Realty, ki temelji na več kot 300 podatkovnih centrih po vsem svetu, vključno s podatkovnim centrom v Zagrebu, je zasnovana za obvladovanje kakršnihkoli podatkov, zaščito podatkov in implementacijo rešitev IIoT.

Zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb in njihovega vpliva na okolje proizvajalce še naprej žene k ustvarjanju trajnostnih rešitev. Digital Realty podpira te prednostne naloge svojih strank, saj svoje podatkovne centre na lokacijah v ZDA in Evropi napaja z elektriko iz obnovljivih virov. Frost & Sullivan je meril najboljše prakse in Digital Realty v ZDA izbral kot najboljšega ponudnika podatkovnih centrov za leto 2021.

FOTO: Digital Realty

Kako Digital Realty zagotavlja storitve podatkovnih centrov proizvodnim podjetjem in industriji? Varni in standardizirani podatkovni centri na več kot 50 lokacijah podzemne železnice

Visoko zmogljiva omrežja po vsem svetu

Raba električne energije iz 100 % obnovljivih virov na ameriškem in evropskem trgu

Naročnik oglasne vsebine je Digital Realty