Podelili so nagrade za marketinško učinkovitost

Na slavnostni prireditvi s podelitvijo nagrad Effie Slovenija 2023 so bile podeljene dve zlati, tri srebrne in štiri bronaste nagrade Effie za marketinško učinkovitost, šest kampanj pa je prejelo priznanje za finalista. Podeljeni sta bili tudi dve posebni nagradi. Naslove za najučinkovitejšo agencijo, znamko in oglaševalca so prejeli agencija Shift, Argeta in Atlantic Grupa.

Zlati nagradi so prejeli Atlantic Grupa in agencija Luna\TBWA za kampanjo Argeta: Oda pekom ter Zavarovalnica Triglav in agenciji Shift ter Renderspace za kampanjo mobilne aplikacije Drajv. Atlantic Grupa in agencija Luna\TBWA sta tudi med prejemniki srebrnih in bronastih nagrad. Srebrno in bronasto nagrado sta prejela tudi A1 Slovenija ter agenciji Shift ter DROM agency, bronasto nagrado pa sta prejela tudi Telekom Slovenije in agencija Herman in partnerji.

Posebna priznanja so bila podeljena tudi finalistom Effie Slovenija 2023, in sicer Petrolu z agencijo Internavti, Mercatorju in Fructalu z agencijo Herman in partnerji, Zavarovalnici Triglav z agencijo Renderspace, Mastercardu z Agencijo 101, Atlantic Grupi z Luna\TBWA ter Atlantic Grupi in agenciji Pom Pom Communications ter bold.group.

Na zaključni prireditvi je bila v sodelovanju z razvojnim partnerjem, Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana, podeljena tudi posebna nagrada za uporabo raziskav, ki jo je prejela Atlantic Grupa v sodelovanju z agencijo Luna\TBWA in partnerji Media Publikum, Promedia ter Aragon za kampanjo Argeta: Oda pekom.

Za nagrade je bilo organizirano tudi študentsko žiriranje. Študenti so soglasno izbrali zmagovalca: kampanjo Vodeni programi zdravja Donat oglaševalca Atlantic Grupa in agencije Luna\TBWA.

Mitja Tuškej, strokovni direktor Effie Slovenija 2023, je rekel: »Effie Slovenija upravičeno vedno znova dokazuje, da je najbolj vredna nagrada podjetjem in njihovim marketinško-komunikacijskim ekipam. Nagrajujemo strokovnost in znanje, ki sta ključna v vse zahtevnejših procesih upravljanja tržnih znamk, in hkrati nagrajujemo vse tiste, ki so sposobni v tem procesu sodelovati.«