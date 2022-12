Podjetja za elektriko plačujejo okoli 200 evrov za megavatno uro

V nadaljevanju preberite:

Cene električne energije na borzi so se od konca minulega tedna precej spustile, zato nižje ponudbe za zakup električne energije dobivajo tudi podjetja. Premier Robert Golob pričakuje ceno s subvencijo za srednje velika podjetja med 190 in 210 evri za megavatno uro, za energetsko intenzivna pa okoli 170 evrov za megavatno uro, so sporočili z GZS po torkovem sestanku s predsednikom vlade. Kakšne ponudbe v zadnjih dneh dobivajo podjetja in kaj to pomeni po pridobljeni subvenciji? Kaj pričakujejo v GZS? Koliko podjetij še ni zakupilo elektrike? Ali so podjetja upravičena do pomoči, če elektrike ne zakupijo za celo leto?