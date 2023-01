Podjetje Marg je prevzelo Imaging Systems

Družba Marg, ki se ukvarja z digitalizacijo poslovanja, je po izpolnitvi vseh odložnih pogojev in pridobitvi soglasja Agencije za varstvo konkurence zaključila prevzem podjetja Imaging Systems, vodilnega slovenskega razvijalca programske opreme za skeniranje in arhiviranje dokumentov, video in avdio zapisov ter drugih digitalnih podatkov.

S tem je bil izpolnjen tudi pogoj za združitev obeh podjetij, ki bosta v prihodnje poslovali pod imenom Margis, so sporočili iz Adventure Investments, večinskega lastnika Margisa. Največji lastnik Adventure je Darko Martin Klarič, pod okriljem te skupine pa so tudi trgovec Big Bang, hrvaški trgovec z zabavno in uporabno tehnologijo Sancta Domenica, skupina Anticus, ki je nosilec mednarodne franšize SIXT rent-a-car za Slovenijo in Hrvaško, Nautički centar Liburnija ter avtobusni prevoznik in organizator potovanj Nomago. Polovico slednjega so sicer že prodali Slovenskim železnicam.

Dvomestna rast Margisa

»Z združitvijo obeh podjetij vstopamo v novo in še večjo zgodbo. Na enem mestu smo združili znanje, izkušnje in številne rešitve, ki sta jih v preteklosti razvila Marg in Imaging Systems in ki jih bomo v prihodnje lahko skupaj dvignili na še višjo raven. Margis bo v prihodnosti lahko obstoječim in novim partnerjem zagotovil še več naprednih rešitev, s povečanjem ekipe pa bo lažji tudi prehod v oblačne rešitve in doseganje naših strateških načrtov. Danes smo z našimi rešitvami prisotni že v več kot 50 državah, verjamem pa, da bomo v prihodnje lahko še konkurenčnejši pri poslih na evropskem trgu,« je po zaključeni transakciji povedal Grega Bernard, direktor Margisa.

Marg in Imaging Systems sta po prvih ocenah lani ustvarila okoli 5,2 milijona evrov prihodkov, za letos pričakujejo prve sinergijske učinke in nadaljnjo dvomestno rast prihodkov. »Načrtujemo, da bomo število zaposlenih v prihodnjem letu povečali za približno tretjino, na okoli 60. Privabiti želimo predvsem najboljše kadre, ki iščejo največje izzive na področju informacijske tehnologije,« je še dodal Bernard in med področji nadaljnjega razvoja družbe izpostavil zlasti e-hrambo vsebin in digitalizacijo ter avtomatizacijo poslovnih procesov.