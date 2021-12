Podjetjem zaradi energetske draginje grozi likvidnostni krč

V nadaljevanju preberite:

Konec prvega četrtletja in v začetku drugega četrtletja v gospodarstvu pričakujejo ogromne podražitve računov za energente, ki so jih naročili po novih terminskih pogodbah, je opozoril Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. Državi predlagajo ukrepe, sicer se utegnejo podjetja soočiti z likvidnostnimi težavami, manjšo konkurenčnostjo na izvoznih trgih ter manjšimi vlaganji v razvoj in investicije. O kakšnih težavah zaradi draginje poročajo podjetja? Kje vidijo rešitve in kaj predlagajo? Kako vpliva draginja na proizvodnjo?