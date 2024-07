Hrvaški poslovnež je postal večinski lastnik Fortenove

V lastniški strukturi Fortenove ni več ruskih ali beloruskih lastnikov, ki bi bili podvrženi sankcijam, so sporočili iz hrvaške skupine, ki je tudi lastnica Mercatorja. S tem je največji lastnik Fortenove postala družba Open Pass, za katero stoji hrvaški poslovnež Pavao Vujnovac. Open Pass je s tem presegel 85-odstotni lastniški delež in bo moral podati zavezujočo ponudbo za odkup ostalih deležev.

Kot navajajo, je skupina Fortenova sklenila postopek prodaje nizozemskega podjetja Fortenova Group MidCo B.V., ki je lastnik Fortenova grupe in vseh operativnih podjetij skupine, podjetju Iter Bid, ki združuje nesankcionirane delničarje družbe TopCo. Gre za načrtovano iztisnitev ruskih bank Sberbank in VTB.

Prevzemna ponudba

»Po zaključku postopka registracije, v katerem so bile vse nesankcionirane osebe in osebe, ki niso iz Rusije ali Belorusije, upravičene do pridobitve deleža v Iter BidCo pod enakimi pogoji kot Open Pass, je Open Pass postal večinski delničar z deležem 93,78 odstotkov. Za sodelovanje v novi lastniški strukturi se je odločilo več kot 80 manjšinskih delničarjev, ki imajo skupaj 6,22-odstotni delež,« so sporočili iz Fortenove. To pomeni, da je Open Pass presegel 85-odstotni lastniški delež in je načelno obvezan podati zavezujočo ponudbo za vsa depozitarna potrdila manjšinskih delničarjev, ki niso v njegovi lasti in po ceni, ki je enaka ceni vpisa za podjetje Iter BidCo.

Sporazum med podjetjema Fortenova Group TopCo in Open Pass je vključeval prodajo in prenos 100-odstotnega deleža podjetja TopCp v kapitalu podjetja MidCo za skupno nadomestilo, ki lahko znaša do 660 milijonov evrov. »Od tega skupnega nadomestila je bil znesek 500 milijonov evrov nepogojen in je bil poravnan ob sklenitvi transakcije. Preostalih 160 milijonov evrov je bilo pogojenih s tem, da Fortenova grupa doseže določene finančne cilje, predvsem vzdržno financiranje tekom leta 2024 pod boljšimi pogoji ter specifične cilje v zvezi z razmerjem dolga in EBITDA. Poleg tega obstajajo določbe za morebitna dodatna plačila trenutnim delničarjem, če bo v naslednjih treh letih prišlo do pomembne prodaje ali uvrstitve družbe na borzo,« pojasnjujejo v Fortenovi.

Poplačilo upnikov Agrokorja

V ceno 500 milijonov evrov je vključenih tudi 86 milijonov evrov za poplačilo t.i. »mejnega dolga« dobaviteljem bivšega Agrokora. S tem so terjatve dobaviteljev bivšega Agrokora v celoti poplačane. Podjetju Fortenova Group TopCo je namenjeno 33,5 milijonov evrov za financiranje potencialnih obveznosti in operativnih stroškov do likvidacije, ki se pričakuje v roku treh do štirih let. Dobrih 380 milijonov evrov kupnine se bo razdelil delničarjem, pri čemer 155 milijonov evrov predstavlja prenos kapitala na novo lastniško strukturo, 226 milijonov evrov pa se bo razdelilo v denarju tistim delničarjem, ki ne bodo ostali v novi lastniški struktur. Od tega bosta največ - 165 milijonov evrov SBK Art in družba Sberbank za depozitarna potrdila.

Fabris Peruško Foto Roman Šipić

»Fortenova grupa se zahvaljuje vsem delničarjem, ki so dokazali potrpežljivost in podporo med to zapleteno transakcijo. Zaključena transakcija obeležuje novo poglavje za Fortenova grupo, ki obljublja bolj stabilno in uspešno prihodnost. Z odstranitvijo sankcioniranih delničarjev bo Fortenova grupa svoje napore usmerila na refinanciranje dolga v višini 1,2 milijarde evrov in izboljšanje operativne učinkovitosti,« napoveduje Fabris Peruško, glavni izvršni direktor in član upravnega odbora skupine Fortenova.