Podražitev plina, toda prehod ogrevanja na plin ostaja

Energetika Ljubljana bo 1. aprila zvišala cene zemeljskega plina z 0,0399 evra na 0,0485 evra za kilovatno uro, brez dajatev in davka. Cene plina na trgu so namreč podivjale in se še niso umirile, še vedno so trikrat višje kot januarja lani, so pojasnili v Energetiki. Prihodnje leto naj bi v plinsko-parni enoti, ki bo predvidoma dokončana letos, porabili 150 milijonov kubičnih metrov plina, čeprav so, denimo v Brestanici, konec preteklega leta plin ­zamenjali s cenejšim kurilnim oljem.