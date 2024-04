Pogajali so se z dvema, na koncu je vse padlo v vodo

V nadaljevanju preberite:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (MOL) je kupil sedem stanovanj, v katerih prodajalci lahko po prodaji ostanejo do smrti, do konca življenja pa prejemajo še mesečno rento. Za kvadratni meter stanovanja so do zdaj plačali od 1470 pa do največ 2900 evrov. Lani je bil razpis neuspešen, letos poskušajo ponovno.