Pomanjkanje kadra veča pogajalsko moč zaposlenih

Naval zaposlovanja sledi skoraj polletnemu mirovanju zaradi omejitvenih ukrepov, ob ponovnem odprtju pa so delodajalci že trčili ob znano težavo – pomanjkanje primernega kadra. To daje iskalcem zaposlitve več pogajalske moči glede delovnih razmer in plač, so prepričani kadroviki, ki obenem opozarjajo na izziv višanja stroškov dela.

Po katerih kadrih je trenutno največ povpraševanja in kako dolgo naj bi še trajalo pomanjkanje kadra? Kaj morajo delodajalci ponujati, da sploh lahko tekmujejo v tekmi za talente? Kakšna bi bila posledica naraščanja stroškov dela v Sloveniji?