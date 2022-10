Ponudniki in diplomacija že lobirajo za drugi blok nuklearke

V nadaljevanju preberite:

Ponudniki tehnologije za jedrske elektrarne se zanimajo za gradnjo drugega bloka v Krškem (Jek 2). Na ministrstvu za infrastrukturo so se predstavili ameriški Westinghouse in francoski EDF, spremljali so jih predstavniki ameriškega in francoskega veleposlaništva v Ljubljani. Kdo je bil na ministrstvu? Kako daleč je Slovenija od gradnje Jek 2? Kdo so morebitni ponudniki?

Če se bo Slovenija odločila za projekt, se postavlja vprašanje, kako lahko pri izbiri ponudnika doseže širše koristi za državo in gospodarstvo. Kakšna koristi lahko doseže?

Kaj se z gradnjo jedrskih blokov dogaja po svetu in kdo največ gradi?