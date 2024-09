Popravljamo katastrofalne napake politike iz preteklosti

V nadaljevanju preberite:

Za ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra zaključek poletja ni vroč le zaradi temperatur, ampak predvsem, ker se mora ukvarjati z grozečo insolventnostjo Teša in iskanjem rešitev za ogrevanje šaleške doline. »Teš 6 je bil največji nacionalni infrastrukturni projekt, okoli katerega sta se v preteklosti poenotili stroka in politika. Že takrat so bila glasna opozorila, da se morda investicija ne bo izšla tako, kot je bila prikazana. In danes smo tu,« je dejal v pogovoru za Delo.