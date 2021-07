Poslanci potrdili interventni zakon

Poslanci so sprejeli interventni zakon za pomoč turizmu in gospodarstvu . Ta prebivalcem Slovenije prinaša bone za turizem, gostinstvo, kulturo in šport. Skupaj naj bi država izdala za 192 milijonov evrov bonov, s čimer bo vsak polnoleten prebivalec Slovenije prejel po sto evrov, mlajši od 18 let pa po 50 evrov. Prebivalci bi nove bone lahko prejeli sredi prihodnjega tedna. Mogoče jih bo porabiti za nastanitev, storitve gostiln in turističnih agencij, najem plovil, vozil in športne opreme, nakupe knjig, karte za žičnice, obisk kulturnih ustanov, fitnesov, šport ...Med drugimi ukrepi so še podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, pomoč pri izplačilih regresa za prizadete panoge ter pomoč žičničarjem, organizatorjem dogodkov in filmski industriji.V turističnih združenjih so bili kritični, ker je iz predloga zakona izpadel ukrep enkratne pomoči. »Na ministrstvu še vedno menimo, da je ta ukrep potreben. Zato ga bomo pripravili, in sicer iz kohezijskih sredstev, podobno kot smo to že storili. Za blažitev prejšnjih valov smo pripravili ukrepe iz kohezijskih sredstev. Dva poziva sta bila v skupni vrednosti 40 milijonov evrov. Tudi za ta ukrep bo razpis, na katerem bodo na voljo sredstva za najbolj prizadete panoge,« je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvuin naštel mestne hotele, turistične agencije, odvisne od tujih gostov, in industrijo srečanj. Zajc je še dodal, da bodo iz nove finančne perspektive ter načrta za okrevanje in odpornost investirali v digitalizacijo podjetij in turistično infrastrukturo: »S temi razpisi, ki se bodo začeli konec leta in potem naprej, želimo opolnomočiti tako gostinstvo kot turizem pa tudi preostalo gospodarstvo.«