Poslanci so potrdili zakon o energetskih bonih

Državni zbor je sprejel interventna zakona za pomoč gospodinjstvom ter gospodarstvu in kmetijstvu zaradi visokih cen energentov. Vladni ukrep 710.000 upravičencem prinaša 150 evrov solidarnostnega dodatka in za tri mesece znižanje računov za elektriko za tretjino za vse porabnike. Vendar bo o zadnjem ukrepu presojalo ustavno sodišče.

Državni zbor je s 46 glasovi za in enim proti sprejel interventni zakon za omilitev posledic zaradi visokih cen energentov.

Solidarnostni dodatek bo izplačan do 15. aprila, 106 milijonov evrov za ta ukrep pa bo država namenila iz podnebnega sklada. Opozicija je bila kritična predvsem do prepoznega izplačila in nepravične porazdelitve pomoči. Zakon izenačuje tudi pravice gospodinjskih odjemalcev pri nakupu zemeljskega plina ter oprošča plačilo omrežnine in dveh drugih prispevkov od februarja do aprila. S tem bi se računi za električno energijo znižali za okoli tretjino.

Vendar je Rajko Stanković, predsednik Društva mali delničarji Slovenije, napovedal ustavno presojo in predlog za začasno zadržanje 4. člena zakona, ki za tri mesece ukinja plačevanje omrežnine. Meni, da vlada z zakonom posega v lastninsko pravico malih delničarjev, ki so petinski lastniki v vseh elektrodistribucijskih podjetjih. Oprostitev plačevanja omrežnine je vir prihodka teh podjetij, ki bodo izgubila 70 milijonov evrov. S tem se bodo poslabšali kazalniki zadolženosti, zato lahko banke bodisi odpokličejo kredite – vsa podjetja so imela leta 2020 skupaj 240 milijonov evrov kreditov – ali povišajo obrestne mere. Elektrodistributerji tako tudi ne bodo dobili denarja za investicije, ki so nujno potrebne, med drugim tudi za priklope sončnih elektrarn. Pri tem je agencija za energijo zapovedala, da morajo podjetja sončne elektrarne priklopiti v 60 dneh od popolne vloge, sicer so finačno kaznovana, je predstavil Stanković: »Izpodbijali bomo vir financiranja. Predlagamo, da se ta ukrep pokrije iz proračuna, podnebnega sklada ali evropskega sklada sklad za reševanje posledic covida.«

Zaradi napovedane ustavne presoje so v SAB predlagali dopolnilo, po katerem bi namesto omrežnin država znižala DDV. Vendar dopolnila poslanci niso sprejeli.

Pomoč bodo dobili tudi nekateri, ki se grejejo na drva. FOTO: Leon Vidic/Delo

Enomesečni zamik rokov

Državni zbor je s 46 glasovi za in enim proti sprejel tudi interventni zakon za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Interventni zakon za pomoč gospodarstvu pa določa, da bodo upravičena podjetja enkratno pomoč zaradi energetske draginje dobila do 5. maja. Do pomoči bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki jim bodo stroški energije letos glede na lani narasli za več kot 40 odstotkov. Višina pomoči se določi glede na prihodke od prodaje in na delež stroškov energije v celotnih odhodkih. Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode zaradi dražjih energentov oziroma dva milijona evrov za največja podjetja z več kot četrtinskim deležem stroškov energije v poslovnih odhodkih. Za ukrep je predvidenih 70 milijonov evrov za okoli 40.500 upravičencev. Enkratno pomoč bodo dobili tudi kmetje in čebelarji.

Zakon za en mesec do konca aprila zamika tudi nekatere roke, ki so pomembni za podjetja, in sicer za predložitev obračunov davka od dohodka iz dejavnosti in od dohodka pravnih oseb, priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ter predložitev letnih poročil.