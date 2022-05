Slovenci pospešili prehod na fiksno obrestno mero

V nadaljevanju preberite:

Komercialne banke so marca na medletni ravni še okrepile posojila gospodinjstvom, pri čemer izstopa rast stanovanjskih posojil. Ta so se povečala za sto milijonov evrov oziroma skoraj dvakrat toliko kot povprečno v predhodnih dvanajstih mesecih. Lov na zadnji val nizkih obrestnih mer je že v polnem zamahu, obenem »ljudje z variabilnih obrestnih mer prehajajo na fiksne«, razlaga notar Uroš Kos. Kdaj je smiselna menjava posojila in kakšne so izkušnje bank?