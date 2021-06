Pot živil od polja do polic trgovin

V nadaljevanju preberite:

Na kakovost in varnost hrane, ki jo uživamo, lahko pomembno vplivajo tudi logisti – ne le pridelovalci, kmetovalci, živinorejci in trgovci, na katere morda najprej pomislimo. Za to, da hrana sploh pride od pridelovalcev do porabnikov, namreč skrbijo različne dobavne in logistične verige. Na to, kako so pomembne, nas je opozorila tudi epidemija covida-19.



Delovanje obojih opredeljujejo različni standardi. Eden bolj zanimivih, čeprav v Sloveniji še ni močno prisoten, je IFS Logistics. Pred 15 leti predstavljeni mednarodni standard (izdali sta ga Nemško trgovinsko združenje HDE in Francosko trgovinsko združenje FCD) je namreč zapolnil vrzel med proizvajalcem in trgovcem