Potrošniki bolj pesimistični glede gospodarskih obetov

Marca se je kazalnik zaupanja potrošnikov v primerjavi s februarjem znižal za 12 odstotnih točk. To je največji mesečni padec po aprilu 2020, ko je v Sloveniji prevladoval pesimizem zaradi epidemije covida-19, ugotavljajo na državnem statističnem uradu (Surs).

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je na mesečni ravni znižal predvsem zaradi bolj pesimističnih pričakovanj glede gospodarskega stanja v državi (za 26 odstotnih točk) in pričakovanj glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 19 odstotnih točk), izpostavljajo na Sursu. Precej manj sta se znižala dva druga kazalnika: pričakovanje glede večjih nakupov so nižja za tri odstotne točke, glede trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu pa za eno odstotno točko.

Statistiki ugotavljajo, da se je precej poslabšal tudi kazalnik o gibanju cen v prihodnjih 12 mesecih (za 23 odstotnih točk), kar pomeni, da vedno več slovenskih potrošnikov pričakuje podražitve.

Kazalnik nižji tudi na letni ravni

Na letni ravni, v primerjavi z marcem lani, je kazalnik zaupanja potrošnikov nižji za deset odstotnih točk, poslabšale pa so se vse štiri njegove komponente: pričakovanja glede finančnega stanja v gospodinjstvu so tako nižja za 22 odstotnih točk, pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi za 15 odstotnih točk, pričakovanja glede trenutnega finančna stanja v gospodinjstvu in glede večjih nakupov pa so nižja za po dve odstotni točki.