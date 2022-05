Potrošniki pričakujejo regulacijo cen goriv

V nadaljevanju preberite:

Več kot tri četrtine anketiranih bi podprlo ponovno vladno regulacijo cen pogonskih goriv. To je tudi signal prihajajoči vladi, da potrošniki pričakujejo državno ukrepanje pri cenah bencina in dizelskega goriva. Kaj kaže anketa o podražitvi goriv? Kakšne so možnosti za državno intervencijo?