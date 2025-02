Potrošniki so podelili pečate kakovosti

V ljubljanskem Grand Plaza hotelu so 14. leto zapored podelili nagrade Produkt leta, ki v treh kategorijah po izboru potrošnikov: izbran produkt leta, izbrana znamka zaupanja in izbrana trgovina leta 2025.

V prvi kategoriji nagrade Produkt leta so izpostavili deset izdelkov široke potrošnje, znamke zaupanja so organizator počitnic Relax turizem, podjetje i-Vent, specialist za prezračevalne sisteme, in portal Last-minute.si za preverjanje cen v realnem času in rezervacijo potovanj. Naslov izbrani trgovini sta si zaslužili Zavas, prodajalne in spletna trgovina z osebno varovalno in zaščitno opremo, in trgovine Baby Center z izdelki za nosečnice, dojenčke in otroke.

Kakovost, inovativnost, zaupanje

Nagrade so del globalne študije produktov ter plod temeljite in neodvisne raziskave, ki jo je izvedla raziskovalna hiša Treetz pod metodološkim nadzorom podjetja Deloitte. »Naši pečati so priznanje in simbol vrhunske kakovosti, inovativnosti in predanosti potrebam potrošnikov ter sinonim za zaupanje med potrošniki in proizvajalci. Ponosni smo, da lahko s svojo neodvisno metodologijo, prepoznamo in nagradimo najboljše na trgu ter nudimo slovenskim uporabnikom kažipot do najbolj izstopajočih. Hkrati smo izjemno zadovoljni z udeleženci, ki so s svojimi prizadevanji pripomogli k boljšemu trgu in izkušnjam potrošnikov v Sloveniji,« je pojasnil Gregor Gorenc, direktor podjetja, ki vodi izbor (Product of the Year Award) v regiji.

Kaj je Treetz

Treetz je platforma in aplikacija, ki povezuje potrošnike s proizvajalci, da bi zagotovili dragocene vpoglede v mnenja potrošnikov o izdelkih in storitvah. Z njo zbirajo realna in nepristranska mnenja kupcev, ki se ne zanašajo samo na ankete, ampak uporabljajo tudi testiranje izdelkov in interakcije v realnem času. Platforma ponuja tudi nove funkcionalnosti, kot so sledenje ekološkega odtisa in nutricionističnih vrednosti, kar jo uvršča med vrhunska orodja za zbiranje potrošniških mnenj in povratnih informacij.

Pečati za prvake

Letošnji izbrani produkti leta so O`plant muesli, (Podravka), Actimel+ 3in1 (Danone), vsestranska večnamenska krpa Vileda Actifibre Soft (Vileda), Leone sladoledni lonci (Incom), AL!VE proteinski namazi (Incom), PaloMAX toaletni papir (Paloma), mobilna aplikacija Petrol GO, Kava Na poti, izdelki Fresh in družina goriv Q Max (vse Petrol).

Znamke zaupanja so organizator počitnic Relax turizem, podjetje i-Vent, specialist za prezračevalne sisteme, in portal Last-minute.si za preverjanje cen v realnem času in rezervacijo potovanj.

Naslova izbrani trgovini so si zaslužile Zavas, prodajalne in spletna trgovina z osebno varovalno in zaščitno opremo, in trgovine Baby Center z izdelki za nosečnice, dojenčke in otroke.

Pečate izbranih produktov trgovskih znamk boste našli na desetih izdelkih, ki jih prodaja trgovska veriga Eurospin.

Popoln seznam zmagovalcev in podrobnosti o raziskavi najdete na spletni strani produktleta.si.