Povpraševanje po kriminalistih in policijskih inšpektorjih

V času pandemije so pri nas ogrožena številna delovna mesta v gospodarstvu, zlasti storitvah, število registriranih brezposelnih pa se letos približuje psihološkemu mejniku 100.000. Na drugi strani pa nekateri delodajalci, predvsem iz javnega sektorja, živahno povprašujejo po strokovnih kadrih. Januarja je tako med 10.280 razpisanimi prostimi delovnimi mesti v državi precej izstopal podatek, da so delodajalci zavodu za zaposlovanje sporočili kar 215 prostih delovnih mest, ki sodijo v poklicno skupino »strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov«.