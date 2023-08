Povpraševanje po najemu pisarn in lokalov se zmanjšuje

V nadaljevanju preberite:

V prvem letošnjem četrtletju so se cene poslovnih nepremičnin po devetih zaporednih četrtletjih rasti prvič znižale, in sicer za 2,3 odstotka. Izrazito so se pocenili trgovski in storitveni lokali, pisarne pa so se spet podražile. Število prodaj ostaja nizko. Kakšni so trendi, najemnine in kupnine na trgu pisarn in lokalov?