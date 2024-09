Nemški gospodarski minister pozval Volkswagen k iskanju rešitev

Nemčija želi podpreti avtomobilskega velikana Volkswagen in mu pomagati, da mu ne bi bilo treba zapreti tovarn, a bo moralo podjetje večino težav rešiti samo, je poudaril nemški minister za gospodarstvo Robert Habeck. Politika bi po njegovem mnenju sicer lahko pomagala sektorju, če bo našla način za pošiljanje pravih »tržnih signalov«.

»Večino izzivov bo moral Volkswagen rešiti sam,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP med obiskom Volkswagnove tovarne v Emdnu na severozahodu Nemčije dejal Habeck.

Pri tem ni želel komentirati poročanja medijev, da bi bilo v podjetju lahko ogroženih na tisoče delovnih mest. Dejal je, da se »ne more vmešavati« v politiko podjetja.

Volkswagen je na začetku meseca sporočil, da bo moral poseči po drastičnih spremembah, če želi ostati konkurenčen, in da razmišlja o zaprtju obratov v Nemčiji. Podjetje še nikoli ni zaprlo tovarne v Nemčiji in od leta 1988 tudi ni zaprlo nobene tovarne drugod po svetu. Volkswagnova hčerinska družba Audi bo – kot smo poročali – zaprla tovarno v Bruslju.

Napoved je osupnila zaposlene in povečala zaskrbljenost zaradi stanja avtomobilske industrije, ki velja za paradnega konja nemškega gospodarstva. Nemški avtomobilski sektor se spopada z visokimi stroški, povečano kitajsko konkurenco in šibkim povpraševanjem po električnih vozilih. Minister za gospodarstvo je ta teden dejal, da bi politika lahko pomagala avtomobilskemu sektorju, pri čemer pa ni omenil morebitne državne pomoči. Poudaril je predvsem prizadevanja za povečanje povpraševanja po električnih vozilih in ponovil prepričanje, da električna vozila predstavljajo prihodnost. Prodaja električnih avtomobilov se je letos v Nemčiji močno zmanjšala, potem ko je vlada postopno odpravila subvencije zanje. To je prizadelo proizvajalce avtomobilov, ki so veliko vlagali v prehod od fosilnih goriv. Habeck je spomnil, da je Berlin pred kratkim predstavil načrte za nove davčne olajšave za električne službene avtomobile, da bi pomagal obrniti tok prodaje.

Nemški gospodarski minister bo v ponedeljek gostil srečanje s predstavniki avtomobilske industrije in sindikatov, na katerem bodo razpravljali o težavah v sektorju.

Obete za letos sta medtem predvsem zaradi šibke prodaje na Kitajskem znižala druga nemška avtomobilska velikana Mercedes-Benz in BMW. Na Kitajskem pa ima težave tudi Volkswagen, saj je njihov najstarejši kitajski partner SAIC napovedal zaprtje najmanj ene tovarne na Kitajskem. Vzrok pa je vse manjša prodaja avtomobilov s klasičnimi motorji na največjem svetovnem avtomobilskem trgu.

Cene padle manj, kot je bilo pričakovano

V Nemčiji na račun cenejših energentov še naprej zaznavajo padec cen na ravni proizvajalcev. Avgusta letos so se cene medletno znižale za 0,8 odstotka, kar je enako kot julija. Analitiki so pričakovali padec cen za en odstotek. Na mesečni ravni so se cene avgusta spet zvišale za 0,2 odstotka, medtem ko so analitiki menili, da se ne bodo spremenile.

Cene pri proizvajalcih v največjem gospodarstvu v območju evra padajo od julija lani, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Osrednji vzrok za medletno znižanje cen so nižje cene energije. Te so se minuli mesec v medletni primerjavi znižale za 4,6 odstotka, predvsem na račun nižjih cen zemeljskega plina in električne energije. Ob neupoštevanju cen energije so se cene pri proizvajalcih avgusta glede na isto obdobje lani zvišale za 1,2 odstotka, glede na julij pa so ostale nespremenjene, kažejo podatki nemškega statističnega urada Destatis.

Cene dobrin za vmesno uporabo so avgusta na medletni ravni pridobile 0,7 odstotka, cene investicijskega blaga pa dva odstotka. Cene netrajnih in trajnih dobrin so se zvišale za en odstotek oziroma 0,9 odstotka. Hrana se je v medletni primerjavi podražila za 0,7 odstotka, pri čemer so se najbolj zvišale cene masla, za 41,7 odstotka.