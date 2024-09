Domača premiera Slovana po Zormanovih željah, padel je Trimo

Rokometni klub Slovan je zelo ambiciozno vstopil v sezono, od katere si obeta osvojitev naslov državnega prvaka. Že v drugem kolu pa je doživel boleč poraz pri branilcu naslova Gorenju. Toda na prvi domači tekmi na Kodeljevem so se vrnili nasmehi na obraz rdečih tigrov. V derbiju so premagali Trimo s 30:29 in pokazali, da mislijo resno.

Slovan: Trimo 30:29 (14:14) Dvorana Kodeljevo, gledalcev 800, sodnika: Backović in Palačković. Slovan: Bojić, Gošić, Slatinek Jovičič 3, Grojzdek, Pajt 6, Ljevar 3, Mlivić 3, Perić 3, Pirc, Pirnat, Kovačič 6, Brozović 1, Grebenc, Zobec 3 (1), Hrastnik 2; Trimo: Lesjak, Herceg, Višček 3, Didovič 2, Jurečič 3 (1), Pipp 1, Soršak 1, Kotar, Miklavec 10 (3), Guček, Grmšek 6, Grbić 1, Cingesar 2, Nešić, Krešić; sedemmetrovke: Slovan 2 (1), Trimo Trebnje 5 (4); izključitve: LL Grosist Slovan 10, Trimo Trebnje 4.

Tekma na Kodeljevem je bila zelo zanimiva, gostje so ob bučni podpori v prvem polčasu vodili že za tri gole, v drugem pa je Slovan pokazal kakovost in tekmo obrnil v svoj prid. Trener Uroš Zorman, ki je v Ljubljano prišel prav iz Trebnjega, je tako zgodbo v domačem mestu začel uspešno.

»Seveda imam Trebnje še vedno v srcu, tam sem preživel čudovite štiri sezone, ampak zdaj sem nazaj v svojem Slovanu in vesel sem, da nam je kljub vsem težavam uspelo priti do pomembnih dveh točk,« je povedal Zorman, ki je pogrešal poškodovana Jako Malusa in vratarja Aljaža Panjtarja.

Uroš Zorman je na Kodeljevem debitiral z zmago. FOTO: RD Slovan

Novi kapetan Ilija Brozović, ki je prišel iz Nemčije, je bil prav tako ponosen: »Vedno je lepo, ko zmagaš na prvi domači tekmi. Bila je burna, ampak na koncu nam je uspelo. Vzdušje je bilo lepo, ampak verjamem, da bo Kodeljevo še bolj polno. To namreč še zdaleč ni to, česar smo sposobni. Pričakujte še več!,« je dejal hrvaški zvezdnik.

Trimu ni pomagalo niti 10 golov Vida Miklavca.

Celjani so po remiju v Ribnici premagali Loko in ostajajo neporaženi. Jutri bo še en derbi med edino stoodstotno Krko in Gorenjem.

Jeruzalem, ki ga v soboto (17.00) čaka povratna tekma pokala EHF v Litvi (doma so Ormožani premagali Kaunas z 32:26), bo v sredo gostoval v Ivančni Gorici.