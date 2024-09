Festival pohodništva v dolini Soče: praznik narave in tradicije pohodništva

Na stičišču Alp in Sredozemlja vsako jesen poteka Festival pohodništva Dolina Soče, ki s svojo 16. izvedbo znova vabi ljubitelje narave in pohodništva. Ta edinstveni dogodek združuje strast do raziskovanja neokrnjenih poti in kulturne dediščine, ki krasijo to slikovito dolino. V zadnjem delu Festivala pohodništva doživetje obogatita še dva velika kulinarična festivala, najprej 5. oktobra Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu, ki mu sledi 12. oktobra FrikaFest v Tolminu.

Barvita paleta pohodniških dogodivščin

16. Festival pohodništva Dolina Soče s svojo dolgo tradicijo in številnimi jesenskimi pohodi ter strokovnimi predavanji velja za največji praznik pohodništva v Sloveniji. Festival ponuja več kot 20 vodenih pohodov, ki obiskovalce popeljejo skozi tematske in zgodovinske poti, idealne za družine in pustolovce vseh starosti. Pohodi so obogateni z večernimi alpinističnimi, naravoslovnimi in popotniškimi predavanji ter filmi. Na svetovni dan turizma ste vabljeni na brezplačni ogled Tolminskih korit in slapu Kozjak.

Jesen v dolini Soče FOTO: Jošt Gantar

Pohodniški vrhunci letošnjega septembra

Letos ima festival največjo ponudbo organiziranih pohodov do zdaj. Ti se razprostirajo vse od Baške grape do Loga pod Mangrtom, od Banjšic do Rezije. Drugi teden Festivala pohodništva se začenja že v četrtek, 19. septembra, z delčkom doživetja Oko reke na Mostu na Soči. V soboto, 21. septembra, lahko pohodniki izbirate med srečanjem planincev na Črni prsti, pohodom Lom je moj dom in čezmejnim pohodom od Robidišč do Štupice (Stupizza), kjer vodi del poti po eni od novih etap Juliane Trail v Breginjski kot. V nedeljo sledi pohod po Čezmejnem biosfernem območju Julijske Alpe – pohod iz Bovca v Rezijo. Ta konec tedna je tudi v znamenju teka, saj bo v Bovcu Blitz Bovec maraton. Številne pohode spremlja dediščina soške fronte in pohodniki lahko doživijo zgodovino na originalnih lokacijah (Muzej na prostem Zaprikraj, 28. 9.). Marsikje pa pogled na smaragdno reko Sočo doda čarobnost vsakemu koraku (voden pohod po Soški poti, 27. in 28. 9.). Vsa leta se Festivalu pohodništva pridružuje tradicionalni pohod Breginj–Muzec–Breški Jalovec–Breginj, ki letos vabi v dolino Soče v soboto, 28. septembra, na jubilejno, že 30. izvedbo. Isti dan je v Baški grapi organiziran tudi pohod po rapalski meji. V nedeljo se v lovu za razgledi povzpnite še na Mangartsko sedlo po Učni poti Mangart.

Napoleonov most čez reko Nadižo FOTO: Žiga Koren

V oktobru na Festival pohodništva in dva kulinarična festivala

Zadnja pohodniška konca tedna si rezervirajte za raziskovanje kulturne zakladnice Posočja. V soboto, 5. oktobra, lahko izbirate med tremi pohodi: 12. pohod po tematski poti Na svoji zemlji, pohod po buških poteh ali pohod v dolino Tolminke za vsakogar. Naslednji dan pa se obeta zanimiv lažji pohod »Od sotočja do sotočja«, ki vodi po daljinski pohodniški poti Juliana Trail ob reki Soči. Na zadnji pohod letošnjega festivala se lahko odpravite v nedeljo, 13. oktobra, po Sedevčičevi poti v Banjšicah. Pohode zadnjih dveh sobot lahko povežete z dvema velikima kulinaričnima festivaloma. V soboto, 5. oktobra, vabljeni v Kobarid na Jestival okusov in umetnosti. Poudarek tega festivala je na lokalni sladici, kobariškem štruklju, ki se mu pridružujejo še druge lokalne jedi in izdelki. V soboto, 12. oktobra, pa ste vabljeni v Tolmin na FrikaFest, kmečki praznik za ljubitelje sirov in tradicionalne frike.

FrikaFest v Tolminu FOTO: Žiga Koren

Poleg pohodov brezplačno še do pomembnejših znamenitosti

Ob svetovnem dnevu turizma, 27. 9., ne pozabite na brezplačen vstop in tri brezplačne vodene oglede slikovitih Tolminskih korit, ki očarajo s turkizno barvo in so najnižja točka vstopa v Triglavski narodni park. Ta dan vas čaka tudi brezplačen vstop do slapu Kozjak. Slap Kozjak je del Kobariške zgodovinske poti, po kateri se lahko podate s pomočjo zloženke, ki jo najdete v lokalnih turističnoinformacijskih centrih. V nedeljo, 29. septembra, pa bo dan odprtih vrat spominske cerkve Svetega duha v Javorci, ki bo odprta med 10. in 17. uro. Do cerkve bo iz središča Tolmina vozil shuttle bus.

Spominska cerkev Sv. duha v Javorci FOTO: Žiga Koren

Okusi jeseni ob zaključku Festivala pohodništva

Jesen prinaša ne le vizualno lepoto, ampak tudi bogate okuse. Dolina Soče je kraj, kjer se alpska svežina sreča s sredozemskim duhom, kar se odraža v edinstveni raznolikosti naravne in kulturne dediščine, ki jo lahko občutite le tu. Za nagrado in posladek po premaganih kilometrih lahko obiščete eno izmed lokalnih restavracij in gostiln, ki ponujajo posebno pripravljene Jestivalske menije. Okuse, ki jih navdihujejo najboljše sestavine med Alpami in Sredozemljem, boste začutili v dobrotah, ki jih bodo za vas pripravili v restavraciji Topli val. V Hiši Polonka v Kobaridu boste lahko uživali v pristnih lokalnih jedeh, kot so tolminski sir, frika in kobariški štruklji. Vonj po tradicionalnih posoških jedeh, pripravljenih po receptih naših babic, pa bo mamil v Gostišče Jazbec. Ob vznožju Krna vas na kosilo vabi koča na planini Kuhinja, okusno postrv pa lahko naročite ob sotočju dveh najlepših rek v Mad Mountain Beach Bar Sotočje. Vrhunec Jestivalskih menijev bo Jestival, festival okusov in umetnosti v Kobaridu, v soboto, 5. oktobra. Ob koncu pašne sezone v visokogorskih planinah pa se bomo v Tolminu s sirom in friko poklonili s FrikaFestom teden dni pozneje, 12. oktobra.

Jestival okusov in umetnosti v Kobaridu FOTO: Žiga Koren

Festival pohodništva v dolini Soče je več kot le pohodniški dogodek; je praznovanje življenja, ki ga obdaja narava. Vabimo vas, da se nam pridružite in skupaj odkrijemo zaklade, ki jih ponuja ta čudovita dolina. Festival pohodništva skupaj z Blitz Bovec maratonom, Jestivalom in FrikaFestom je odličen razlog, da v dolini Soče ostanete vsaj nekaj jesenskih dni.

Več informacij in podroben program Festivala pohodništva spremljajte na spletni strani: www.dolina-soce.si. Vsi, ki se nam boste pridružili na festivalih ste vabljeni, da svoje utrinke delite z nami na #socavalley in #ifeelsLOVEnia.

Naročnik oglasne vsebine je Javni zavod za turizem Dolina Soče