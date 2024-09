Prevare so odnesle več kot 5,6 milijarde dolarjev

V zadnjih letih so se prevarantske sheme s kriptovalutami močno razširile, kar je spodbudilo različne institucije, da združijo moči v boju proti tem kriminalnim dejavnostim. Med najpomembnejšimi partnerji v tem boju so ameriška Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC), Ameriško bančno združenje (ABA) ter več zveznih regulatorjev, vključno s Komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) in drugimi.

Eden izmed ključnih korakov v teh prizadevanjih je izobraževalna kampanja, ki vključuje širjenje infografike o prevarah. Infografika, ki jo je pripravil CFTC, natančno prikazuje, kako delujejo prevare pig butchering – od začetnega stika s potencialnimi žrtvami prek družbenih omrežij do vzpostavitve lažnega romantičnega odnosa, s katerim prevaranti pridobijo zaupanje žrtev in jih nato prepričajo v lažne naložbe v kriptovalute. CFTC poudarja, da je najboljša obramba pred takšnimi prevarami, da se nanje sploh ne odzovemo.

Partnerstvo regulatorjev

Partnerstvo med različnimi zveznimi in državnimi regulatorji ter organizacijami za zaščito potrošnikov je ključno za širjenje sporočila o izobraževanju strank. Med agencijami, ki sodelujejo pri širjenju infografike, so tudi Urad za izobraževanje in zagovorništvo vlagateljev SEC, Finančna industrijska regulativna uprava (Finra), ministrstvo za domovinsko varnost, tajna služba, FBI in IRS. Melanie Devoe, direktorica urada za izobraževanje in ozaveščanje strank pri CFTC, je poudarila, da sodelovanje s temi organizacijami pomaga doseči širšo javnost in preprečiti, da bi ljudje postali žrtve prevar.

Poleg izobraževalne kampanje je CFTC skupaj z ministrstvom za pravosodje julija organiziral prvo konferenco, namenjeno boju proti prevaram pig butchering. Ta dogodek je bil namenjen izmenjavi informacij in strategij za preprečevanje prevar.

Pomemben del prizadevanj za preprečevanje prevar je tudi ozaveščanje javnosti o novih oblikah prevar. Na primer, zvezna komisija za trgovino je opozorila, da so kriptobankomati postali priljubljeno orodje prevarantov. Prevaranti pogosto kontaktirajo žrtve, se predstavljajo kot predstavniki službe za pomoč strankam in opozarjajo na domnevno krajo identitete ali kršitev računa. Žrtve nato usmerijo k vplačilu sredstev v kriptobankomat prek QR-kode, ki vodi do denarnice prevaranta.

Združena prizadevanja CFTC, bančnih združenj in zveznih regulatorjev so ključna za boj proti prevaram s kriptovalutami. S širjenjem informacij in izobraževanjem javnosti si prizadevajo preprečiti, da bi ljudje postali žrtve teh sofisticiranih kriminalnih dejavnosti.

Izgub je vse več

Glede na poročilo FBI so Američani v letu 2023 zaradi prevar s kriptovalutami izgubili več kot 5,6 milijarde dolarjev, kar predstavlja 45-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022. FBI je prejel skoraj 70.000 pritožb žrtev finančnih prevar, povezanih s kriptovalutami, kot so bitcoin, ethereum in tether. Najpogostejša vrsta prevare je bila investicijska prevara, ki je povzročila kar 3,9 milijarde dolarjev izgub.

Kriminalci pogosto vzpostavijo zaupanje z žrtvami prek aplikacij za zmenke, družbenih omrežij ali profesionalnih mrežnih strani, nato pa jih prepričajo, da uporabijo lažna spletna mesta ali aplikacije za vlaganje v kriptovalute. Žrtve pogosto na začetku dvignejo majhne zneske, da se jim zdi vse legitimno. Ko pa poskušajo dvigniti večje zneske, jim prevaranti naložijo plačilo dodatnih pristojbin ali davkov, vendar denarja nikoli ne dobijo nazaj. FBI je tudi opozoril, da so žrtve prevar pogosto tarče lažnih podjetij, ki obljubljajo pomoč pri povrnitvi izgubljenih sredstev, a zahtevajo dodatna plačila in nato prekinejo stik.

Geografsko gledano je bilo največ pritožb prijavljenih v Kaliforniji (9522), Floridi (5076), Teksasu (4770), New Yorku (3202) in Washingtonu (2049). Najmanj pritožb pa so prejeli iz Južne Dakote (117), Severne Dakote (103), Wyominga (96) in Vermonta (69).

Demografski podatki kažejo, da so tarče teh prevar lahko ljudje vseh starosti, vendar so starejši od 60 let trikrat bolj verjetno žrtve, saj so v letu 2023 izgubili 1,6 milijarde dolarjev. FBI priporoča, da ljudje raziskujejo in preverjajo neznane klice, spletna mesta ali družbena omrežja, preden se odzovejo, ter da ne posredujejo osebnih podatkov brez preverjanja identitete prosilca.

FBI poudarja, da decentralizirana narava kriptovalut, hitrost nepreklicnih transakcij in možnost prenosa vrednosti po vsem svetu omogočajo kriminalcem, da izkoristijo te lastnosti, kar otežuje povračilo ukradenih sredstev. Zaradi teh značilnosti so kriptovalute postale priljubljeno orodje kriminalcev.

FBI se trudi povečati ozaveščenost javnosti o teh prevarah in spodbuja žrtve, da čim prej prijavijo prevaro, da bi povečali možnosti za povrnitev ukradenega denarja.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.