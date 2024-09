Ali slovenski pacienti res nimajo možnosti za uspešno rehabilitacijo

Zakaj večina fizioterapije ne deluje? Zakaj imate po 5–10 obiskih pri fizioterapevtu še vedno težave? Kolikokrat vam je znanec namesto fizioterapije raje predlagal kakšnega maserja ali kiropraktika, ki da vam bo znal odpraviti težave? Ali pa koga, ki vam bo pokazal vaje, ki jih je našel na spletu?

Da, takšno je stanje pravzaprav že vrsto let in se celo slabša – kriza v zdravstvu podaljšuje čakalne dobe za obisk fizioterapevta (včasih je treba na prvi pregled čakati tudi skoraj eno leto), metode so pa tudi zaradi preobremenjenosti hitre, včasih površne, zastarele in le delno učinkovite.

Številni pacienti tako obupajo še pred prvim obiskom, spet drugi pa po opravljenem bloku terapij z nejevoljo zrejo v prihodnost, saj imajo še vedno težave. Zato ni presenetljivo, da se mnogi sprašujejo: »Ali fizioterapija sploh pomaga?«

Po odgovor smo šli k strokovnjakom, Nejcu Šimenku, direktorju klinike Medicofit, in Marku Stojanoviču, diplomiranemu fizioterapevtu. Ob tem smo že takoj dobili jasen odgovor: fizioterapija seveda pomaga, vendar le, če je celostna in tako zagotavlja dolgoročno uspešnost zdravljenja. Nasprotno velja za »hitre« fizioterapije in nekatere druge alternativne metode zdravljenja, ki s fizioterapijo nimajo nič skupnega.

Kam torej po pomoč? In še pomembneje: zakaj in kdaj smo se znašli v takšnih okoliščinah, ko postavljamo pod vprašaj rehabilitacije, ki jih ponuja javno zdravstvo?

Preveč predpisanega počitka, hitre obravnave in neskončno čakanje

Če se zdravljenje preveč zavleče, se lahko stanje poslabša, bolečine okrepijo in gibljivost omeji, kar lahko vodi v kronične težave. FOTO: Shutterstock

Tako nekako bi lahko strnili tri glavne težave pri obravnavi pacienta, ki potrebuje rehabilitacijo. Pa gremo po vrsti.

Strokovnjaka iz klinike Medicofit, kjer so med slovenskimi pacienti znani ravno po drugačni in sodobnejši obravnavi, pojasnjujeta, da so že prvi napotki strokovnjakov, naj pacient ob bolečini nujno počiva, napačni. »Gre za značilno težavo, ki ima korenine v javnem zdravstvenem sistemu. Zaradi pomanjkljivega stika s sodobno znanostjo in predvsem izoliranega delovanja področij medicine se izgublja kohezivnost ustrezne strokovne obravnave pacienta.« Pri tem dodata, da je pravzaprav vsaka zgodba, ko zdravnik pacientu svetuje počitek in mirovanje, v nasprotju z uveljavljeno sodobno prakso zdravljenja mišično-skeletnih težav. »V najboljšem primeru je taka zgodba žalostna, saj bi pacient bolečine zmanjšal hitreje in utrpel nižjo funkcionalno prizadetost, če bi primerno fizioterapijo začel v zgodnji akutni fazi.«

Številne študije namreč že dlje časa dokazujejo, kako lahko prav z zgodnjo aktivno rehabilitacijo dosežemo mnogo boljše učinke kot s popolnim mirovanjem pacienta. »Ker je 'hitra' fizioterapija produkt delovnega naloga, ta pa del javne mreže, gre torej za prakso, ki se prenaša od določenih zdravnikov v fizioterapijo, zato je pogosta le pasivna obravnava oz. 'hitra' fizioterapija za zmanjšanje bolečine.« Ne le po operaciji, strokovnjaka ob tem poudarjata tudi pomen predoperativnih priprav, da bi si z ustrezno kineziološko obravnavo pacienti po operaciji hitreje opomogli.

Sodobne smernice v fizioterapiji so jasne: pacienta je treba obravnavati celostno in mu ponuditi individualne terapije.FOTO: Medicofit

In tukaj je še druga plat »hitre« obravnave pacientov: neustrezna, hitro izvedena fizioterapija, osredotočena le na bolečino, lahko privede do dolgoročnih težav, ki jih je pozneje težko odpraviti. Bolečina je le eden od simptomov, pogosto pa težave vključujejo druge zaplete, kot so mišične asimetrije, zmanjšana motorična kontrola, upad mišične aktivacije in druge ortopedske težave. Celostna fizioterapija nasprotno obravnava vzroke težav, kar omogoča trajne rešitve in izboljšanje funkcionalnosti.

Pacient z na videz nedolžnimi simptomi ima v ozadju lahko obsežno ortopedsko tveganje za okvaro in že progresivne degenerativne znake. Obratno ima lahko pacient z neznosno bolečino povsem nedolžno stanje, ki bo sanirano hitro z osnovno terapijo. Zato je natančna fizioterapevtska diagnostika ključna pred začetkom vsakršne obravnave.

V kliniki Medicofit problematiko kompleksnosti ortopedskih težav rešujejo z diagnostično terapijo, ki je inovacija v obravnavi pacienta, s katero omogočajo specialistično celostno fizioterapijo za vsako vrsto pacientovih težav.

V kliniki Medicofit problematiko kompleksnosti ortopedskih težav rešujejo z diagnostično terapijo, s katero omogočajo specialistično celostno fizioterapijo. FOTO: Medicofit

In že smo pri tretji težavi: predolgo čakanje na obravnavo. Če se zdravljenje preveč zavleče, se lahko stanje poslabša, bolečine okrepijo in gibljivost omeji, kar lahko vodi v kronične težave, ki jih je pozneje težje ali celo nemogoče povsem odpraviti. Akutne bolečine postanejo kronične, kronične bolečine pa imajo negativne učinke na kakovost življenja pacientov.

Druga posledica pa je povsem anatomska, in sicer da lahko sklepi po poškodbah postanejo precej togi, gibljivost in mišična moč se drastično zmanjšata.

Čakanje na fizioterapijo tako ne vpliva le na trenutno stanje, ampak dolgoročno tudi na kakovost življenja, saj podaljšuje čas, ko je oseba nezmožna za normalno gibanje in vsakodnevne aktivnosti.

Zaradi podaljšanega čakanja se rehabilitacija pogosto zavleče, včasih pa so posledice tako napredovale, da popolno okrevanje ni več mogoče.

Cilj »hitre« fizioterapije je zmanjšati bolečino, ki je prisotna »danes«. Cilj fizioterapije za celostno zdravljenje je pacientu obnoviti dolgotrajno visoko kakovost gibanja oz. življenja. To je glavna razlika med splošno in specialistično fizioterapijo.

Uspešna fizioterapija obravnava pacienta celostno

Pristop klinike Medicofit temelji na celostni, načrtovani rehabilitaciji, ki vključuje diagnostično terapijo, lajšanje bolečin, pospeševanje celjenja in kinezioterapijo za obnovo polne funkcije. FOTO: Medicofit

Sodobne smernice v fizioterapiji so jasne: pacienta je treba obravnavati celostno in mu tako ponuditi individualne terapije, ki temeljijo na poglobljeni diagnostiki in vključujejo različne fizioterapevtske in kineziološke terapije.

Kinezioterapija igra ključno vlogo v celostni rehabilitaciji, saj s specializiranimi vajami povrne funkcionalnost prizadetih mišic in sklepov. Pravilno izvedena kinezioterapija pod strokovnim nadzorom pomaga preprečevati nadaljnje poškodbe in omogoča dolgotrajno okrevanje. Napačna rehabilitacija lahko namreč celo poslabša stanje, kar lahko vodi v resnejše ortopedske okvare.

Kaj je pri izvajanju kinezioterapije pomembno

Moramo se zavedati, da s kinezioterapijo, ki se izvaja ob prisotnosti bolečine, v aktivni akutni fazi ne smemo pretiravati. Izvedba naj poteka pod nadzorom specialista fizioterapije, pomembno pa je tudi, da je dobro načrtovana, saj je v tem obdobju obremenilna toleranca sklepa nižja.

Pacient lahko občuti bolečine, ki niso povezane z dejansko ortopedsko okvaro. V takih primerih odlašanje s kinezioterapijo ni smiselno, saj lahko čezmerno mirovanje privede do poslabšanja fizičnega stanja in razvoja novih težav.

Kakšni so pravilni kriteriji zdravljenja sodobne fizioterapije Pri tem je treba poudariti, da cilji sodobne celostne in specializirane fizioterapije niso zgolj odpravljanje simptomov oz. primarne bolečine, ampak doseganje funkcionalnih standardov, ki so prilagojeni za posameznega pacienta glede na patološko stanje. »Naš cilj je polna rehabilitacija funkcije pacienta, kar vključuje tudi targetiranje preostalih prisotnih dejavnikov tveganja na sosednjih sklepih, ki bi lahko pripeljali do ponovne poškodbe oz. bolečine,« jasno povejo v Medicofitu.

Celostna fizioterapija: pot do trajne rešitve in boljše kakovosti življenja

Celostno zdravljenje je res zahtevnejše, a dolgoročno učinkovitejše. Če ima pacient težavo že več let, zdravljenje v bistvu poteka ves ta čas, saj se težave pogosto ciklično vračajo zaradi le delne obravnave. Ponavljajoče se fizioterapije in akutno zdravljenje ne odpravijo vzroka težav, temveč le blažijo simptome.

Pristop klinike Medicofit je drugačen – temelji na celostni, načrtovani rehabilitaciji, ki vključuje diagnostično terapijo, lajšanje bolečin, pospeševanje celjenja in kinezioterapijo za obnovo polne funkcije. Pacient tako že ob prvem zdravljenju dobi optimizirano obravnavo, kar skrajša proces zdravljenja. Po koncu terapije lahko nadaljuje s preventivno kinezioterapijo, kar je še posebej pomembno pri kompleksnih poškodbah in boleznih sklepov.

Ključ celostnega zdravljenja je, da pacient prejme poglobljeno razumevanje svojega stanja in kako odpraviti dejavnike tveganja. S tem pristopom se doseže boljša funkcionalnost in dolgoročno boljša kakovost življenja.

Naročnik oglasne vsebine je Medicofit