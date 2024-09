Resnica o ogljičnem odtisu, ki nas je vse presenetila

Naša petčlanska družina živi v trisobnem blokovskem stanovanju, enkrat letno se odpravimo na dopust z avtom, enkrat odpotujemo z letalom do kakšne bližnje počitniške destinacije, jemo uravnoteženo hrano in si občasno privoščimo kosilo v restavraciji. Pri tem pridno ločujemo odpadke, kupujemo premišljeno z nakupovalnim listkom in redko kdaj zavržemo kaj užitnega. Vestno zapiramo radiatorje, ugašamo luči in ne sušimo perila v sušilnem stroju. A je naš ogljični odtis nevarno visok.

En član naše družine proizvede skoraj osem ton ogljikovega dioksida letno, medtem ko je slovensko povprečje 5,6 tone. Po priporočilih projekta PSLifestyle (PS: pozitiven in sonaraven), ki poteka v osmih evropskih pilotnih državah, priporočena količina znaša 2,5 tone ogljikovega dioksida na osebo letno, kar je izziv za vsakega izmed nas. Zato se moramo lotiti sprememb.

Dolgotrajen proces je lahko prijetna avantura

S pomočjo aplikacije PSLifestyle lahko vsak posameznik oblikuje svoj načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa in trajnostno življenje. FOTO: Institut za krožno gospodarstvo Circular Change

Spreminjanje navad, da bi se v določenem času tej številki vsaj malce približali, je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko prilagajanja, nekaj odrekanja in predvsem veliko dobre volje, ki pa s pomočjo aplikacije PS Lifestyle lahko postane prijetna družinska avantura.

V veliko pomoč nam je lahko projekt PSLifestyle s spletno aplikacijo PSLifestyle in spletno stranjo PSLifestyle. Aplikacija nam pomaga razumeti, kje je vzrok za naš ogljični odtis, in nam poda tudi konkretne nasvete, kako izboljšati stanje na štirih življenjskih področjih: bivanje, mobilnost, prehrana in druga potrošnja. Svoj načrt izboljšav lahko delite ter povabite prijatelje in družino, da se vam pridružijo, saj je skupaj vse lažje.

Ali veste, kakšen je vaš ogljični odtis? Izkoristite priložnost za razvoj osebnega načrta in spremljajte svoj napredek.

Trajnostno življenje kot naša odgovornost in velika priložnost

Institut za krožno gospodarstvo Circular Change spodbuja trajnostne prakse in podpira prehod v krožno gospodarstvo po vsej Evropi. FOTO: Institut za krožno gospodarstvo Circular Change

Projekt PSLifestyle, ki ga v Sloveniji vodita Institut za krožno gospodarstvo Circular Change in Mestna občina Ljubljana, sicer pa poteka pod vodstvom finske organizacije Sitra in se financira iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, si je zadal ambiciozen cilj. Za trajnostni življenjski slog želi navdušiti kar štiri milijone evropskih prebivalcev.

Po letu in pol, odkar so predstavili projekt PSLifestyle, je svoj ogljični odtis izračunalo že 240.000 Evropejcev, od tega pa jih je kar 20.000 izdelalo svoj osebni načrt za bolj trajnostni življenjski slog. Če se bodo svojih zavez držali, to v povprečju pomeni 30-% zmanjšanje njihovih emisij CO 2 .

Ali ste vedeli, da lahko z zamenjavo ene same vožnje z avtomobilom na delo s kolesom prihranite do 0,5 tone CO 2 na leto?

S projektom PSLifestyle lahko aktivno prispevate k zmanjšanju svojega ogljičnega odtisa in hkrati izboljšate kakovost svojega življenja. FOTO: Institut za krožno gospodarstvo Circular Change

Posamezniki smo z vsakodnevnimi odločitvami odgovorni za kar 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, ki jih ustvarjamo z načinom bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje. Vsak od nas s svojim življenjskim slogom vpliva na neposredno okolje in ljudi okrog sebe. V želji po čim bolj okolju prijaznem bivanju vsi iščemo načine, kako postati bolj trajnostni. Ni nujno, da bomo vsi enako »zeleni«, lahko se vsaj poskusimo približati določeni različici dobrega trajnostnega življenja.

Evropski državljani imamo priložnost sodelovati v procesih odločanja in si tako v vsakdanjem življenju zagotoviti sprejemanje smiselnih in izvedljivih priporočil in politik.

Preverite, zakaj sodelovanje v projektu PSLifestyle priporoča eden od ambasadorjev projekta, Blaž Berlec:

Ključni stebri trajnostnega življenja

Trajnostni življenjski slog pomeni razumeti, kako naša izbira življenjskega sloga vpliva na svet okrog nas. Gre za iskanje poti, ki omogoča, da vsi živimo bolje in lažje.

Trajnostni življenjski slog zajema:

odgovorno potrošnjo , ki nam pomaga zmanjšati količino odpadne vode ter upoštevati načela krožne ekonomije in energetske učinkovitosti. K odgovorni potrošnji spada tudi izbiranje okolju in zdravju prijaznih izdelkov ter zmanjševanje odpadkov;

, ki nam pomaga zmanjšati količino odpadne vode ter upoštevati načela krožne ekonomije in energetske učinkovitosti. K odgovorni potrošnji spada tudi izbiranje okolju in zdravju prijaznih izdelkov ter zmanjševanje odpadkov; trajnostno mobilnost , ki uvaja večjo uporabo koles, javnega prevoza, souporabo avtomobilov ali uporabo električnega motorja oziroma električnega avtomobila;

, ki uvaja večjo uporabo koles, javnega prevoza, souporabo avtomobilov ali uporabo električnega motorja oziroma električnega avtomobila; trajnostno prehrano , ki pomeni hrano lokalnega in organskega izvora in prehranjevanje z več sadja in zelenjave ter manj mesa in rib;

, ki pomeni hrano lokalnega in organskega izvora in prehranjevanje z več sadja in zelenjave ter manj mesa in rib; trajnostno bivanje , ki spodbuja energetsko učinkovitost, zelene vire energije, zmanjšano porabo vodnih virov in souporabo bivalnih prostorov;

, ki spodbuja energetsko učinkovitost, zelene vire energije, zmanjšano porabo vodnih virov in souporabo bivalnih prostorov; okoljsko izobraževanje, ki prinaša deljenje izkušenj in zavedanja o pomembnosti trajnostnega življenja v lastnem družbenem okolju.

PSLifestyle ponuja praktične nasvete na področjih bivanja, mobilnosti, prehrane in potrošnje, da bi vam pomagal živeti bolj trajnostno. FOTO: Institut za krožno gospodarstvo Circular Change

Trajnostni življenjski slog ni samo pomemben za okolje, ampak prinaša tudi izboljšano kakovost življenja, finančno stabilnost in večjo povezanost z naravo. Če sprejmemo ta izziv, bomo naredili velik korak k boljšemu življenju zase in za prihodnje generacije.

Institut za krožno gospodarstvo Circular Change je zasebna neprofitna organizacija z močno mednarodno mrežo. Deluje kot najboljša vstopna točka za projekte krožnega gospodarstva v Evropi in svetu. Izvaja vrsto storitev, ki omogočajo državam, mestom, podjetjem, medijem in državljanom oblikovati lasten krožni prehod.

Naročnik oglasne vsebine je Institut za krožno gospodarstvo Circular Change