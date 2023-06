Povprečna inflacija v evrodeželi zdrsnila na 6,1 odstotka

V maju je stopnja inflacije v evrskem območju upadla za skoraj odstotno točko, in sicer s sedmih na 6,1 odstotka. To je celo nekaj več od pričakovanj trgov, ki so predvidevali znižanje povprečne inflacije na 6,3 odstotka. Slovenija je z 8,1-odstotno stopnjo inflacije, merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, zdaj za tretjino nad evrskim povprečjem.

Razlike rasti cen med posameznimi državami ostajajo še naprej velike. Najnižjo letno inflacijo imajo Luksemburg (dva odstotka), Belgija (2,7) in Španija (2,9), najvišjo pa na Slovaškem in v Latviji (12,3 odstotka), Estoniji (11,2) in Litvi (10,7 odstotka). Največji evrski državi Nemčija (6,3) in Francija (6,0) sta blizu povprečja evrodežele.

Aktualna inflacija tako zdaj za trikrat presega inflacijski cilj ECB, ki bo po napovedih še naprej zviševala obrestne mere, a verjetno z manjšo intenzivnostjo kot v zadnjih desetih mesecih.