Praktično vsi delodajalci skrbijo za varstvo in zdravje pri delu

Ekvilib Inštitut, ki je predlani zasnoval certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, je opravil drugo raziskavo v poslovni javnosti in preveril, v kolikšni meri podjetja v praksi spoštujejo načela družbene odgovornosti in kakšne ukrepe izvajajo. Domala vsem je blizu skrb za zdravje in varstvo pri delu, skoraj polovica vprašanih pa izvaja kar osem ali več ukrepov. V članku preberite še, kakšen je odnos podjetij do certifikatov in nagrad, in ali je covid-19 okrnil zavest o družbeno odgovornem ravnanju.