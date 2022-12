Prav vsaka stranka nas lahko kaj novega nauči

Vse več podjetij od ponudnikov storitev in rešitev s področja digitalne preobrazbe zahteva domenska znanja in specializacijo. Prav zato se razlike med ponudniki še poglabljajo, pravi Klod Kolaro, generalni direktor podjetja Endava, ki poudarja pomen stalnega razvoja kadrov.

Kako je trenutno videti svet skozi vaše oči?

Ker sem realist, pogled ni prav rožnat. Svet se srečuje s hudo inflacijo, ki je predvsem posledica visokega dviga cen energentov, ta pa se zdi povezan s konfliktom v Ukrajini. Gospodarstva so zato v krču, bruto družbeni proizvod v Evropi pada. Razmere so še slabše kot v obdobju 2008–2009, ko smo doživljali gospodarsko krizo, danes je kriza malodane na vseh področjih. Rasti v Evropi skorajda ni, še tam, kjer je, bo kmalu dobila negativen predznak. Obstajajo ocene, da bodo evropske države že v tem četrtletju gospodarsko nazadovale.

Podjetje Endava deluje v industriji IT. Ta se zdi precej odporna. Je to res?

Če je kriza, je kriza za vse. Morebiti jo bo panoga IT manj občutila kot nekatere druge industrije, ki so energetsko bolj potrošne, na primer kemična, avtomobilska in podobne. Panoga IT jo bo dobro odnesla le, če bodo stranke razumele, da jim IT v danih razmerah lahko pomaga. In pomaga jim lahko delati učinkoviteje; standardizirati, optimizirati in avtomatizirati delo ter poslovanje.

Izziv vidimo v tem, da je danes na trgu dela zelo malo kakovostnih strokovnjakov. Zato v Endavi veliko vlagamo v znanje in razvoj kompetenc zaposlenih ter tako vzgajamo in usposabljamo kadre, ki nenehno rastejo in se razvijajo. Na ta način z manj kadri naredimo več, strankam lahko ponudimo najboljše storitve po konkurenčni ceni. S takšnim delovanjem smo odpornejši tudi proti krizi.

Ste lahko bolj konkretni glede tega, kako lahko pomagate podjetjem? Kje vidite največ potenciala za izboljšave poslovanja?

Velik potencial je na splošno še vedno na področju digitalizacije podjetij in organizacij v skoraj vseh industrijah, od proizvodnih in trgovskih podjetij pa vse do finančnih institucij. Veliko je povpraševanja po razvoju rešitev za digitalizacijo procesov v proizvodnji, rešitev za optimizacijo dela, avtomatizacijo poslovnih procesov, ustvarjanju odlične uporabniške izkušnje ter razvoju tako imenovanega 360-stopinjskega pogleda na kupce itn.

Prostora za napredek je še veliko. Večina podjetij ima rezerve tudi pri zbiranju in obdelavi podatkov. To namreč vodi v bolj kakovostne poslovne odločitve. Tehnologije umetne inteligence v navezi s kakovostnimi podatki odločevalcem v podjetjih pomagajo hitreje sprejeti prave, objektivne odločitve, utemeljene na podatkih.

Predvsem pa vidim perspektivo Endave v tem, da podjetjem preoblikujemo delovanje tako, da jim v času krize s pametno uporabo tehnologij pomagamo delati učinkoviteje in zmanjšamo stroške poslovanja. To je v krizi najpomembneje.

Številna podjetja so se že lotila digitalne preobrazbe in spoznala, da je ta bistveno zahtevnejša, kot so sprva mislila. Kaj delajo narobe?

Ko podjetja razmišljajo o digitalni preobrazbi, imajo visokoleteče načrte, kar je pravilno. A da bi jih dosegla, potrebujejo zanesljive tehnološke in organizacijske temelje. V praksi velikokrat vidimo, da se v sklopu preobrazbe odločijo za temeljito prenovo plati, ki je v stiku s stranko ali kupcem, brez prenove zaledja. Rezultat je sicer večje povpraševanje, ki pa mu podjetja niso kos, ker so zapostavila svojo operativno učinkovitost. Potem postanejo proizvodnja ali storitve ozko grlo, posledično trpi posel in pade ugled podjetja. Take napake delajo podjetja in organizacije vseh vrst in oblik, celo v zdravstvu jih najdemo.

V zdravstvu?

Da. Že spremljanje dnevnih novic, povezanih z zdravstvom, vam da jasno vedeti, da obstoječa informatizacija v zdravstvu (še) ne deluje. Ogromno je napak, nepovezanih podatkov, zdravstvo se utaplja v administrativnih postopkih. In to ni dobro. K sreči so tudi izjeme. Zelo ponosen sem na Zdravstveni dom Ljubljana, kjer so spremenili pristop, saj so ugotovili, da mora najprej sama organizacija delovati učinkovito, šele nato lahko zagotavlja kakovostno oskrbo pacientov. Skupaj smo ustvarili portal, katerega prvi cilj je optimizirati delo zdravstvenega doma po vzoru učinkovite organizacije. Torej ustvariti razmere, da se poenostavi urejanje administrativnih storitev, kot so naročanje receptov, napotnic, urejanje bolniškega staleža, in se tako omogoči zdravstvenemu osebju, da lahko obravnava kar največ pacientov.

No, ljubljanskemu zdravstvenemu domu že sledijo domovi v Kopru, Trbovljah, Ormožu, kmalu se jim bo pridružil Zdravstveni dom Velenje. Odzivi pacientov in ambulant na novi način komuniciranja so pozitivni. Tudi ministrstvo za zdravje bi moralo razmisliti o takšni preobrazbi, torej, da najprej okrepi zaledje.

Če sva že pri ozkih grlih – kaj pa je vaše ozko grlo?

Endava je eden vodilnih ponudnikov programske opreme in storitev s področja IT. Imamo več kot 12.000 zaposlenih, večina njih so programerji in inženirji. Sam sem odgovoren za razvoj poslovanja podjetja, a tudi jaz sem inženir. Zato še kako dobro vem, kako težko je pridobiti vrhunske kadre. Menim, da so prav strokovnjaki največje ozko grlo podjetij IT, teh vedno primanjkuje. Tudi v Endavi vedno iščemo dobre in kakovostne ljudi. Naš fokus je zaposliti največje talente in tiste, ki največ znajo. Veste, posel postaja izbirčen. Če so nam podjetja včasih rekla, dajte nam dvajset programerjev v javi, so danes zahteve bistveno bolj konkretne, želijo zelo specifično znanje s področij logistike, telekomunikacij, zdravstva itd. K sreči naše ozko grlo ni prav ozko. (Smeh.)

V poslu se je treba razumeti, čutiti, si prizadevati za dolgoročna razmerja. To daje stabilnost, pravi Klod Kolaro. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kako to mislite?

Medtem ko imajo številna podjetja svoje programerje in inženirje razprodane več mesecev vnaprej, v Endavi zagovarjamo pristop, da mora biti nekaj programerjev vedno »na zalogi«. Za morebitne nove projekte, ki zahtevajo takojšen odziv. Vlagamo v bazen inženirjev, ki so, če uporabim športni žargon, »na klopi« – so na voljo za nove projekte, za potencialni posel. Tega pri manjših podjetjih ni, saj nimajo rezerv. Mi imamo vedno neki odstotek inženirjev, ki so med projekti – takrat se izobražujejo, pripravljajo za nove projekte. Nočemo namreč priti v situacijo, da bi dobili novo veliko stranko, a ne imeli na voljo dovolj razvijalcev zanjo. Na trgu je veliko primerov, ko podjetja nekaj prodajo, potem pa ne morejo dostaviti. To škodi obema: naročniku in ponudniku.

Predvsem pa v Endavi ne delujemo zgolj lokalno, temveč razmišljamo in delujemo globalno. To je zelo dobro tudi za zaposlene, saj se tako hitreje razvijajo, medtem ko dobre prakse lahko prenašamo s tujega trga na domačega in obratno. Tako hitreje usvajamo in prenašamo znanje z različnih področij in trgov.

Kot na primer?

Primer: napredne logistične projekte hitreje in uspešneje preslikamo iz Nemčije v Slovenijo, saj je tam več industrijskega znanja. Endava je izredno cenjen ponudnik tudi v svetu finančnih storitev, kjer lahko najboljše prakse iz ameriškega ali angleškega okolja, ki sta na tem področju bistveno naprednejši od jadranske regije, prenesemo v lokalno okolje. In obratno, dobre slovenske prakse izvozimo v tujino.

Lep primer je naše sodelovanje s podjetjem Petrol, kjer smo začeli prenovo spletnih mest in razvoj sistema za upravljanje vsebin, nato pa razvijali platformo za izboljšano in enotno digitalno izkušnjo na vseh lokacijah. To so inovativni projekti, v katere vstopiš kot strokovnjak za določeno področje, med njihovim izvajanjem rasteš in se razvijaš skupaj s stranko. Obogateno znanje potem lahko ponudiš na trgu. Tako smo dobili naslednjega globalnega klienta, ki je iskal celoten spekter tehnologije – naša stranka je postalo podjetje Bosch.

Tako to gre – vsak projekt te obogati z novimi izkušnjami in novim znanjem, ki jih preneseš naprej v naslednje projekte. Z dolgoročnim sodelovanjem s podjetji to znanje nenehno kroži. S takim pristopom rastejo zaposleni in podjetje.

Je morebiti v tujini kruh bolj bel?

(Smeh.) Pomembno je predvsem, da kruh je, da ni lakote. Endava je mednarodno podjetje, naš trg je pravzaprav samo eden. Veseli smo, da imamo lepo ravnotežje med poslom v Sloveniji in tujini; oba trga sta enako pomembna. Ne glede na to, ali delamo doma ali v tujini, je za nas pomembno, da s podjetji, s katerimi strateško sodelujemo, razvijamo dolgoročne partnerske odnose. Ne delujemo zgolj po sistemu naročnik – izvajalec, temveč se pozicioniramo kot ključni partner, ki pomaga podjetjem rasti, se razvijati in v težkih časih premagovati krize. Podjetjem pomagamo, da so bolj optimizirana, bolj učinkovita in da z inovativnimi rešitvami zmanjšajo stroške poslovanja.

V poslu se je treba razumeti, čutiti, si prizadevati za dolgoročna razmerja. To daje stabilnost. Varnost in zaupanje sta naši glavni vrednoti. Ko imamo zaupanje, nas nič ne iztiri. Tudi tu se skriva vrednost, ne le v inženirjih in denarju.