»Prava prelomnica za nas se dogaja prav zdaj«

Pri podjetju ARHI 3k spretno prepletajo tehnično znanje in kreativnost ter željo po znanju in odgovornost do okolja. Razvijajo estetske in trajnostne rešitve. Iz majhnega družinskega biroja so v letih zrasli v mednarodno priznano arhitekturno podjetje, kjer so se vedno pripravljeni učiti. Pri tem jim je bilo v veliko pomoč članstvo v organizaciji BNI, ki združuje podjetnike v iskanju novih priložnosti.

Pet zaposlenih in tri redne študente, ki delajo v arhitekturnem podjetju ARHI 3k, povezuje skupna strast do strokovnega razvoja in osebne rasti. Zavedajo se, da je za kakovostno delo v arhitekturni in gradbeni industriji nujno nenehno učenje. »Z napredkom tehnologij, hitrimi spremembami zakonodaje in vedno bolj zahtevnim trgom nepremičnin je nujno, da ostajamo na vrhu svojega znanja. V podjetju se stalno izobražujemo – vsak izmed nas se trudi nadgraditi svoje znanje in ga deliti z drugimi, da rastemo kot ekipa. Kot arhitekt hitro spoznaš, da je naše področje tako široko, da je učenje dejansko del vsakdanjega življenja,« je povedal Milan Rađenović, direktor podjetja ARHI 3k, ki meni, da je prav zavezanost učenju tisto, kar ločuje najboljše podjetnike in arhitekte od drugih.

»Najboljše priznanje našemu delu: ko se vrne nova generacija«

Ukvarjate se z arhitekturo, inženiringom in načrtovanjem objektov. S katerimi projekti ste najbolj zadovoljni, kako se razlikujete od konkurence ali kaj je tisto, na kar ste pri sebi posebej ponosni?

Milan Rađenović, direktor podjetja ARHI 3k FOTO: Wakeup Creation

Verjamemo, da je ključ do uspešno zasnovanega objekta oseben pristop, ki zagotavlja najvišjo kakovost. Arhitektura ni zgolj postavljanje struktur; gre za ustvarjanje prostorov, ki spoštujejo tako okolje kot ljudi, ki v njih živijo in delajo. Naš največji ponos izvira iz spoznanja, da ne gradimo le zgradb, temveč tudi trajne odnose s svojimi strankami.

V zadnjih 22 letih smo sodelovali pri najrazličnejših projektih – od električnih polnilnic za OMV in Petrol do parkirišč za avtodome, avtomehaničnih delavnic, poslovnih prostorov, industrijskih objektov in stanovanjskih gradenj. Tisto, kar nas resnično razlikuje od konkurence, je sposobnost združevanja bogatih izkušenj, tehničnega strokovnega znanja in celostnega razumevanja vsakega projekta, kar vsako našo izvedbo naredi edinstveno.

Največje zadovoljstvo pa prinese trenutek, ko se stranke, ki smo jim nekoč pomagali zgraditi dom, vrnejo – tokrat s svojimi otroki, ki se podajajo na lastno pot. Ta preplet zaupanja in zadovoljstva skozi generacije je najboljše priznanje našemu delu. Zavedamo se, da se vsak projekt začne z osebnim stikom, zato ostajamo zavezani temu, da strankam stojimo ob strani na vsakem koraku njihove gradbene poti.

Milan Rađenović: »Strankam stojimo ob strani na vsakem koraku njihove gradbene poti.«

Vsak projekt odraža sanje in želje tistih, ki bodo v njem bivali ali delali

Hiša z bazenom FOTO: Uroš Zagožen

Naš portfelj je poln raznolikih projektov, pri čemer ima vsak svojo edinstveno zgodbo. Ne gre le za osupljive vizualizacije na zaslonu – to so resnični, oprijemljivi prostori, ki so postali domovi ali delovna okolja. Vsak je zasnovan premišljeno in z jasnim namenom. Kar nas resnično navdušuje, je dejstvo, da vsak projekt odraža sanje in želje tistih, ki bodo v njem bivali ali delali.

V zadnjem času smo se osredotočili na stanovanjske zgradbe kot investicijske projekte. Naša odgovornost je zagotoviti, da vsako stanovanje ali hiša nagovori potencialnega kupca že na prvi pogled – da postane nekaj univerzalnega, prepoznavnega in vrednega investicije. Prav tukaj zasije moč naše vizije: arhitekturo želimo spremeniti v nekaj globljega, trajnejšega.

Seveda ne moremo spregledati investicijskega vidika. Projekti morajo biti izvedeni pravočasno, dosegati prodajne cilje in zagotavljati donosnost. A najdragocenejši so tisti, ki presegajo zgolj ekonomske kazalnike. Tisti, kjer se prepletajo lepota oblikovanja, funkcionalnost prostora in dolgoročni vpliv na skupnost. To so projekti, ki odmevajo med ljudmi, prestanejo preizkus časa in ustvarjajo vrednost – ne le za investitorje, temveč za vse, ki jih doživijo.

Kriza kot priložnost za krepitev odpornosti in prilagodljivosti

Bi lahko izpostavili kakšne večje mejnike v razvoju podjetja?

Luksuzna vila FOTO: ARHI 3k

Eden najbolj odločilnih mejnikov v zgodovini podjetja je bilo leto 2009, v času svetovne finančne krize. Obseg dela se je močno zmanjšal, zamude so se kopičile in bil sem pred težko odločitvijo zmanjšanja ekipe. To je bil težak čas, vendar je postal ključni trenutek na poti podjetja. Kljub izzivom sem se odločil vztrajati. Osredotočil sem se na osebno rast, nadaljeval izobraževanje in aktivno iskal nove priložnosti – izkušnja, ki me je naučila, kako pomembni sta odpornost in prilagodljivost v poslu.

Vendar pa se prava prelomnica za nas dogaja prav zdaj. V podjetje sta vstopila moja sinova, Luka in Matej, oba študenta arhitekture. S seboj prinašata svež pogled, brezmejno energijo in inovativne ideje, ki naši viziji dajejo nov zagon. Njuna osredotočenost na osebno povezanost, kakovost in trajnostno arhitekturo se popolnoma ujema z našimi temeljnimi vrednotami. Skupaj gradimo prihodnost podjetja, ki se zdi vznemirljiva in obetavna. Potovanje, ki je pred nami, je polno učenja, rasti in širjenja naše mreže. Z navdušenjem pričakujem, kako bo njuna vizija oblikovala naslednje poglavje našega podjetja.

Kaj svetujete mladim, ki se odločajo za lasten posel v vaši panogi?

Moj nasvet mladim, ki se podajajo na pot podjetništva v arhitekturni in gradbeni industriji, je, naj sprejmejo strast do učenja in raziskovanja – vendar naj se zavedajo tudi trenutkov, ko je treba ukrepati. Ključno je, da ohranijo radovednost in nenehno izpopolnjujejo svoje znanje, vendar pa je treba paziti, da se ne ujamejo v past pretiranega razmišljanja ali neskončnega raziskovanja. Prava umetnost je najti ravnovesje med pridobivanjem znanja in izvajanjem dejanj. Stranke se zanašajo na vas, da boste ponudili praktične, dobro premišljene rešitve v ustreznem časovnem okviru. Čeprav je pomembno, da ste obveščeni in inovativni, ne smete pozabiti, da sta učinkovitost in spoštovanje rokov prav tako ključnega pomena. Osredotočite se na zagotavljanje kakovosti, odzivnost in prilagodljivost potrebam vaše stranke.

Milan Rađenović: »Prava umetnost je najti ravnovesje med pridobivanjem znanja in izvajanjem dejanj.«

Izjemno dinamična panoga, ki je vedno v gibanju

Kakšne so trenutne razmere na trgu na področju projektiranja, arhitekture pri nas? Ali opažate kakšne posebne nove izzive?

Kot odgovorni projektant z več kot 20 leti izkušenj lahko rečem, da je področje projektiranja in arhitekture izjemno dinamično in vedno v gibanju. Vsak projekt je edinstven, vsaka stranka ima svoje specifične zahteve, hkrati pa se spoprijemamo z zelo spremenljivo zakonodajo, ki se stalno prilagaja. Ta nenehna sprememba zakonodaje je eden največjih izzivov za arhitekte v Sloveniji, saj nas sili, da se nenehno prilagajamo in sledimo novim predpisom. Poleg tega se srečujemo z neskladji v gradbeništvu, kjer bomo morda še dolgo čakali na ustrezna dovoljenja in legalizacijo objektov.

Ena ključnih sprememb, ki bi lahko izboljšala razmere na tem področju, bi bila večja stabilnost zakonodaje in doslednost pri reševanju preteklih težav. Upam, da nam bo v prihodnosti uspelo sanirati obstoječe neskladnosti in se osredotočiti na dolgoročne rešitve, ki bodo pomirile trenutni kaos in omogočile boljši nadzor nad posegi v prostor. Verjamem, da je to vprašanje široko in kompleksno, vendar si želim, da bi se celotna kultura gradnje in arhitekture v Sloveniji razvijala v smeri, ki bo v prihodnosti bolj usklajena in trajnostna.

Naveličan negativnih zgodb se je odpravil iskat nove povezave

Barjanski cvetovi FOTO: ARHI 3k

Kaj vas je pred 15 leti pritegnilo k članstvu v BNI?

Pred 15 leti me je k članstvu v BNI pritegnila predvsem poslovna usmerjenost in učinkovitost, ki jo ta organizacija ponuja. Bil sem že naveličan nenehnega tarnanja in negativnih zgodb, ki so krožile okoli mene. V svetu, kjer je bilo preveč obsojanja in premalo iskanja rešitev, je bila pot naprej pogosto težavna. BNI mi je ponudil ravno to, kar sem iskal – okolje, osredotočeno na rešitve, pozitivnost in povezovanje ljudi, ki si med seboj želijo pomagati.

Moj pristop, usmerjen v iskanje rešitev in gradnjo povezav, je hitro obrodil sadove. To me je le še bolj motiviralo, da vztrajam in rastem v tej mreži. BNI ni le poslovna platforma, ampak prostor, kjer smo skupaj močnejši in kjer resnično verjamemo v filozofijo »Givers gain« (»Kdor daje, pridobiva«).

Kako ste sprva videli tovrstno mreženje in kakšna so bila vaša pričakovanja?

Sprva sem imel precej nizka pričakovanja, a kmalu sem se vklopil v skupnost zagnanih, pozitivnih podjetnikov. Želel sem se učiti iz njihovih izkušenj in pridobiti dragocen vpogled v različne vidike podjetništva. Obkrožen s podobno mislečimi posamezniki sem želel spodbuditi okolje sodelovanja in nenehne rasti. To mi je pomagalo ostati motiviran in razširiti svoje znanje o ključnih podjetniških temah, kot so inovacije, trženje in poslovna strategija.

Kar se je začelo kot preprosta povezava, se je razvilo v močan odnos

Se spomnite prvega posla ali pomembne poslovne priložnosti, ki ste jo pridobili prek BNI?

Nikoli ne bom pozabil prve pomembne poslovne priložnosti, ki smo jo pridobili prek BNI. Pred 15 leti smo spoznali ekipo Plan-Net-a, podjetja, ki je od takrat postalo priznano ime v industriji sončnih elektrarn. Kar se je začelo kot preprosta povezava na srečanju BNI, se je razvilo v močan, oseben odnos, ki nam je omogočil sodelovanje pri načrtovanju električnih polnilnic za OMV v Sloveniji in pozneje za Petrol.

Tisto, kar je to priložnost naredilo resnično posebno, ni bilo zgolj podjetje, temveč zaupanje in medsebojna podpora, ki sta se razvila prek BNI. Povezava, ki je temeljila na osebnih odnosih in ne le na transakcijah, je nekaj, kar bi bilo izjemno težko doseči kjer koli drugje. Priložnost za rast s partnerji, ki jim zaupate in v katere verjamete, je tisto, zaradi česar je BNI tako močan.

Ali lahko delite kakšen konkreten primer, kako vam je BNI pomagal do pomembnih poslovnih partnerjev ali strank?

BNI je bil resnično katalizator za smiselne in dolgotrajne poslovne odnose. Ena najbolj nepozabnih povezav, ki smo jih vzpostavili, je sodelovanje s Plan-net Avto v Kamniku pod Krimom, kjer smo imeli čast oblikovati njihov novi avtosalon. Kar se je začelo kot preprosta poslovna povezava, je preraslo v zaupanja vredno partnerstvo, ki traja že več let in se še naprej razvija skozi vznemirljive nove projekte.

Druga izjemno nagrajujoča zgodba prihaja od sočlanov iz poslovne skupine BNI Emonika. Skupaj smo ustanovili podjetje 4Invest, ki se osredotoča na investicijsko gradnjo za trg. Posebnost tega sodelovanja ni le poslovna pogodba, temveč močno medsebojno zaupanje, zgrajeno skozi čas. Trenutno zaključujemo projekt Barjanski cvetovi, ki vključuje gradnjo štirih dvostanovanjskih objektov. Ta projekt je več kot le gradbišče – je vrhunec partnerstva, utemeljenega na skupnih vrednotah in dolgoročni viziji. Takšne priložnosti ne bi bile mogoče brez pristnih osebnih odnosov, ki jih BNI neguje. S temi trajnimi povezavami skupaj ustvarjamo nekaj pomembnega tako za naša podjetja kot za skupnosti, ki jim služimo.

Kako se je skozi leta spremenila vaša vloga v mreži BNI?

Moja vloga v mreži BNI se je skozi leta močno spremenila. Na začetku je bilo vse novo – kot član sem se učil, pridobival znanje in sprva morda več prejemal od skupine. Sčasoma pa sem spoznal, kako dragoceno je vračanje tega znanja in izkušenj ekipi. Danes imam priložnost ne le priporočati druge, temveč tudi ponujati konkretne nasvete in rešitve, ki temeljijo na lastnih izkušnjah. Zavedanje, da mreženje ni enkratni dogodek, ampak tek na dolge proge, mi je odprlo oči. Zdaj vem, kako pomembni so zaupanje in dolgoročne vezi ter da sta pravi pristop in ustrezno znanje ključna za uspeh. Ko postaneš del mreže, se začneš zavedati, kako pomembno je, da ne le sprejemaš, ampak tudi aktivno prispevaš k rasti skupnosti.

Oseben in profesionalen pristop ključna za doseganje najboljših rezultatov

Katere spremembe v poslovanju ste uvedli zaradi izkušenj, pridobljenih v BNI?

Skozi izkušnje pri BNI sem spoznal, da sta oseben in profesionalen pristop ključna za doseganje najboljših rezultatov. Gre za gradnjo močnih, pristnih odnosov ob ohranjanju najvišje stopnje profesionalnosti. Zame strokovnost ne pomeni zgolj strokovnega znanja, temveč tudi odzivnost in transparentnost – lastnosti, ki bi morale biti standard v kateri koli panogi, še posebej v gradbeništvu. BNI je okrepil pomen teh vrednot in mi pokazal, da poslovni uspeh ne izhaja le iz zagotavljanja odličnega dela, temveč tudi iz tega, da smo dosleden, zanesljiv in dostopen partner. To je pomembno vplivalo na naše delovanje ter sodelovanje s strankami in partnerji.

Ključne besede organizacije BNI so sodelovanje, povezovanje in medsebojna pomoč. Kako so vtkane v vaše delovanje?

Ključne vrednote organizacije BNI – sodelovanje, povezovanje in medsebojna pomoč – so globoko vtkane v naše delovanje. Največje spoznanje, ki smo ga pridobili skozi filozofijo BNI »Givers gain« (»Kdor daje, pridobiva«), je, da pravi uspeh ni zgolj v finančnem dobičku, temveč v ustvarjanju močne skupnosti, kjer si podjetniki med seboj pomagamo. To načelo nas je pripeljalo do izjemnih rezultatov – ARHI-3k je prek priporočil BNI že dosegel več kot milijon evrov posla. In to je šele začetek.

Danes ARHI-3k ni zgolj arhitekturno podjetje, temveč živi dokaz moči vizije, vztrajnosti in neomajnega prepričanja, da prave povezave resnično premikajo gore. V zadnjih letih smo zaključili številne projekte, vsak izmed njih pa odraža našo strast do oblikovanja, predanost odličnosti in spoštovanje vsake stranke. Vse to je rezultat našega osredotočanja na medsebojno pomoč in gradnjo resničnih, trajnih poslovnih vezi, ki ne prinašajo le poslov, temveč tudi neprecenljive odnose, na katerih temeljimo.

Milan Rađenović: »ARHI-3k je prek priporočil BNI že dosegel več kot milijon evrov posla. In to je šele začetek.«

Kar se je začelo kot majhno družinsko podjetje, je danes mednarodno priznano arhitekturno ime

Kako članstvo v BNI vpliva na vašo strategijo pridobivanja novih strank?

Kar se je začelo kot majhno družinsko podjetje, je danes mednarodno priznano arhitekturno ime, kjer se učenje nikoli ne konča. Vsak nov izziv sprejmemo z odprtim srcem in optimizmom, saj vemo, da vsaka priložnost za rast prinaša nova spoznanja in dragocene izkušnje. Ko pogledam nazaj na prehojeno pot, mi je jasno, da pravi uspeh ni le v dokončanih projektih, temveč v odnosih, ki smo jih zgradili skozi leta. Ti odnosi so nastali predvsem prek BNI, kjer smo spoznali pomembnost medsebojnega zaupanja, podpornih mrež in dolgoročnih povezav.

Naša strateška rast temelji na teh odnosih in zaupanju, ki smo ga gradili znotraj BNI. Pomembno je, da ne iščemo zgolj novih strank, temveč gradimo skupnost, v kateri sodelujemo, si pomagamo in skupaj rastemo. Ta filozofija se odraža v vsakem novem projektu, ki ga sprejmemo.

Želite podjetniško rasti? Iščete nove, boljše stranke? BNI pomaga podjetnikom in podjetnicam do novih strank in strateških povezav, ki so ključne za podjetniško rast in preboje. Preberite intervju z mag. Jernejem Pircem, nacionalnim direktorjem BNI Adria, in spoznajte moč poslovnega mreženja, ki lahko tudi vam pomaga do izjemne podjetniške rasti.

Hiša na klancu FOTO: ARHI 3k

»Predanost povezovanju mi je odprla vrata v svet, ki si ga prej nisem mogel niti predstavljati«

Kakšen delež energije vaše podjetje usmerja v mreženje, v vzpostavljanje odnosov?

Moja predanost učenju in povezovanju prek BNI mi je odprla vrata v svet, ki si ga prej nisem mogel niti predstavljati. Mreženje ni le del našega poslovanja, ampak je postalo srce našega uspeha. Z vsakim novim stikom in povezavo sem spoznal, kako izjemno pomembno je vlagati v odnose. S pomočjo teh neprecenljivih stikov sem vzpostavil povezave s podjetniki od Dubaja do ZDA, od Švice do Indije. Te globalne povezave so odprle priložnosti, ki so nas popeljale v svet, ki se je prej zdel nedosegljiv. Povabili so me na mednarodne konference v Varšavo, Madrid in celo na Havaje, kjer sem se učil od najboljših in si širil obzorja. Takrat sem začel razumeti, da prava moč ni v tem, kar imamo, temveč v tem, kako gradimo odnose in sodelujemo z drugimi. Naše podjetje danes vlaga velik delež svoje energije v mreženje, saj se zavedamo, da uspeh ni le rezultat trdega dela, temveč tudi močnih in trajnih povezav, ki jih ustvarimo z ljudmi okoli sebe.

Katere druge prednosti vam prinaša članstvo?

Poudaril bi predvsem tri ključne: nenehno izobraževanje, gradnjo odnosov in ustvarjanje novih povezav. Največja vrednost, ki sem jo pridobil, je priložnost učiti se od različnih podjetnikov iz različnih panog, kar mi odpira nova obzorja in priložnosti za rast. Poleg tega je BNI odlično okolje za vzpostavljanje trdnih in zaupanja vrednih odnosov, ki so temelj vsakega uspešnega poslovanja.

Še posebej me je presenetilo, da sem v BNI začel graditi povezave z ljudmi, ki so na prvi pogled morda delovali kot konkurenca. Danes so to ene izmed mojih najdragocenejših poslovnih vezi, s katerimi sodelujemo tako v Sloveniji kot v tujini. To je resničen dokaz, da je pravo mreženje tisto, ki nas povezuje in omogoča, da skupaj rastemo in uspevamo, namesto da bi tekmovali. Osebni razvoj, ki ga skozi to mreženje pridobivam, je neprecenljiv – ne le v poslovnem, temveč tudi v osebnem smislu.

Pravo mreženje ni le izmenjava vizitk, temveč gradnja zaupanja

Kako bi na splošno ocenili pomen poslovnega mreženja pri nas v primerjavi s tistim pred 15 leti?

Pomen poslovnega mreženja je v primerjavi s tistim pred 15 leti danes vsekakor večji. Mreženje ni več zgolj površinska dejavnost – vse bolj se prepoznava kot proces gradnje globokih in trajnih odnosov. Danes se vedno bolj zavedamo, da pravo mreženje ni le izmenjava vizitk, temveč gradnja zaupanja in povezav, ki temeljijo na skupnih vrednotah in interesih. Kljub temu opažam, da mnogi podjetniki, predvsem v začetnih fazah, nimajo dovolj časa ali potrpljenja za ta proces. Pogosto želijo hitre rezultate in spregledajo, da sta potrpežljivost in dosledno vlaganje v odnose ključnega pomena za dolgoročne uspehe. Ko podjetnik prepozna vrednost tega pristopa in se posveti kakovostnemu mreženju, se mu odprejo vrata do priložnosti, ki bi sicer ostale neizkoriščene.

Milan Rađenović: »Vsak podjetnik bi moral biti član kakšne podjetniške skupine.«

Hiša B&W FOTO: ARHI 3k

Bi članstvo v BNI priporočili tudi drugim podjetjem in zakaj?

Moje osebno mnenje temelji na mojih podjetniških izkušnjah. Vsak podjetnik bi moral biti član kakšne podjetniške skupine. V BNI nas je veliko, ki že vrsto let gradimo svoja podjetja skozi to organizacijo. Morda bo tudi moja izkušnja koga prepričala, da preizkusi filozofijo: »Kdor daje, pridobiva.«

Izkušnje, ki sem jih pridobil v BNI, so močno vplivale na našo poslovno prakso. Ugotovil sem, da je ključ do najboljših rezultatov kombinacija osebnega in profesionalnega pristopa. Profesionalnost zame pomeni predvsem strokovnost, odzivnost in transparentnost – lastnosti, ki so v gradbeništvu včasih zapostavljene. BNI me je naučil, da so ti trije elementi bistveni za gradnjo zaupanja in dolgoročnih odnosov s strankami. Danes bolj kot kdaj prej razumem, da uspeh ni odvisen le od kakovostno opravljenega dela, temveč tudi od tega, kako se odzovemo na potrebe strank in kako transparentno komuniciramo v vsakem koraku procesa. BNI nas je spodbudil, da ta načela še bolj vključimo v vsakodnevno poslovanje, s čimer smo izboljšali naše storitve in odnose s strankami.

Da, članstvo v BNI bi vsekakor priporočil drugim podjetjem. Priložnosti za mreženje, ki jih ponuja, so neprecenljive, saj povezuje podjetja z raznoliko skupino strokovnjakov, ki si želijo sodelovati in podpirati drug drugega. Strukturirana oblika sestankov BNI zagotavlja dosledno spremljanje in odgovornost, kar je ključno za vzpostavljanje trajnih poslovnih odnosov. Podjetjem, ki želijo povečati svojo bazo strank, pridobiti več priporočil ali se preprosto učiti od podobno mislečih podjetnikov, BNI ponuja podporno in produktivno okolje. Občutek, da lahko drug drugemu pomagamo do uspeha, je lahko za marsikatero podjetje prelomnica.

Podjetje BNI Adria letos praznuje 15-letnico delovanja v naši regiji. Ta mejnik bodo BNI zaznamovali z akcijo #MojJunak, s katero bodo člani javno izrazili hvaležnost ljudem, ki so jih povabili v združenje in jim spremenili življenje poslovno in osebno. Ob tej priložnosti bo konec marca tudi poseben dogodek z naslovom »Beyond«. Udeležencem bodo predstavili prebojne zgodbe članov BNI in jim pripravili predavanje priznane strokovnjakinje za umetno inteligenco in tehnologije prihodnosti, ki bo delila vpogled v prihajajoče trende in njihov vpliv na poslovni svet.

