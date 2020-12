Pred novim naročilom vlakov

Minister Jernej Vrtovec se je iz Kamnika s stadlerjem peljal do Domžal, direktor Dušan Mes do Ljubljane. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

SŽ so že naročile 21 dizelsko-motornih, 21 enopodnih elektro-motornih in 10 dvopodnih elektro-motornih, dvo in tričlenkastih vlakov Stadler. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novi vozni red

Po enomesečni prekinitvi javnega potniškega prometa se je ta simbolično, za nekaj dni, zagnal s prvimi vožnjami novih pridobitev Slovenskih železnic, petimi dizelskimi garniturami potniških vlakov družbe Stadler. SŽ so v zadnjih dveh letih naročile 52 garnitur, 21 na dizelski in 31 na električni pogon, od zadnjih bo deset dvopodnih, v skupni vrednosti 320 milijonov evrov brez DDV. Generalni direktor SŽpa napoveduje še dodatno naročilo od 15 do 20 garnitur; 70 novih vlakov pa bi pomenilo dve tretjini vseh.Še pred prvo vožnjo stadlerja z obnovljene železniške postaje Kamnik Graben je minister za infrastrukturona twiterju zapisal, da so novi vlaki »velika pridobitev za naš javni potniški promet, saj so prostornejši, sodobnejši, udobnejši in tudi hitrejši.« Dušan Mes pa je ob prihodu v Ljubljano za STA povedal, da gre »za najsodobnejše vlake za regionalne proge, kot jih poznamo v tem delu Evrope, ki dosegajo hitrosti do 140 kilometrov na uro. Vlaki ponujajo vse potrebno udobje, so prilagojeni za invalide in imajo dovolj prostora za kolesa.« Seveda bi morali biti za doseganje takih hitrosti primerni tudi tiri.Kdaj bodo vlaki začeli voziti po rednem voznem redu, verjetno tudi prihodnji teden še ne bo jasno. Vsekakor pa je nov železniški vozni red začel veljati minulo nedeljo, 13. decembra, na njem so po desetletjih tudi vlaki na kočevski progi, ki pa naj bi po sedanjih napovedih načelno začeli voziti 4. januarja. Prav kočevska proga je poleg dolenjske in kamniške prva, po katerih naj bi vozili tudi novi vlaki.Prvi stadler je na slovenske tire pripeljal že marca, tik pred prvo razglasitvijo epidemije, zaradi katere so se testiranja, izobraževanja strojevodij in tehničnega osebja, preverjanje kompatibilnosti vozila z javno železniško infrastrukturo ter izdaja različnih certifikatov in dovoljenj zavlekla za nekaj mesecev, dokončno pa so SŽ prvih pet novih dizelsko-motornih vlakov stadler prevzele konec novembra.Z avtobusi in vlaki so prevozniki po uradnih statističnih podatkih v letošnjem devetmesečju – promet je bil povsem ustavljen med 16. marcem in 11. majem, potem pa vzpostavljen v prilagojeni obliki – prepeljali v javnem potniškem prometu za približno polovico manj potnikov kot med januarjem in septembrom lani. SŽ pa so v letošnji prvi polovici leta prepeljale malo manj kot 4,3 milijona potnikov, kar je za 37 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. V prvem četrtletju je bilo potnikov 2,9 milijona, za 15 odstotkov manj kot v istem obdobju lani, v drugem četrtletju letos pa približno 1,4 milijona potnikov, za skoraj tri petine manj kot lani.Za zdaj, do 23. decembra, veljajo v vsem slovenskem javnem potniškem prometu počitniški vozni redi, nov redni železniški vozni red pa bo načelno veljal do 10. julija. Na njem so tudi mednarodni vlaki, ki jih bodo na gorenjski progi zaradi obnove nadomestili z avtobusnimi prevozi. Po voznem redu bo na kočevski progi med Grosupljem in Kočevjem med delavniki vozilo sedem vlakov, v obratni smeri pa bo en vlak več, ob nedeljah pa trije popoldanski. Ob delavnikih bodo trije vlaki hitrejši in bodo brez ustavljanja na petih postajah za pot potrebovali 47 minut, s postanki pa 51 minut. (Do Ljubljane pa je še od dvajset do trideset minut.) Povezava Grosuplje–Kočevje na voznih redih za progo Ljubljana–Novo mesto–Metlika ni označena.