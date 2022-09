Predlagani proračun 2023 s precej večjim primanjkljajem

Vlada danes obravnava predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Iz njih izhaja, da se bo najvišja dovoljena proračunska poraba prihodnje leto krepko zvišala, in sicer s 13,4 na 16,7 milijarde evrov. V vladi to utemeljujejo predvsem z zelo negotovimi razmerami v času pandemije, visoke inflacije in energetske draginje v luči vojne v Ukrajini, ki močno vplivajo tudi na fiskalno politiko.

Na drugi strani naj bi se proračunski prilivi prihodnje leto zvišali za 6,7 odstotka na slabih 13,4 milijarde evrov. Primanjkljaj državnega proračuna naj bi tako prihodnje leto dosegel približno 3,3 milijarde oziroma 5,4 odstotka BDP, kar je približno dvakrat več, kot določa lani sprejeti proračun 2023.

Kot še izhaja iz predlagane novele odloka o okviru za pripravo proračunov za 2023 in 2024, naj bi se tekoči proračunski odhodki prihodnje leto zvišali za 1,6 milijarde, predvsem na račun velikega povečanja splošne proračunske rezervacije na 1,7 milijarde evrov. Ta vključuje zlasti precejšnjo rezervo za vladne ukrepe, povezane z draginjo (1,2 milijarde evrov). V vladi ocenjujejo, da se bodo odhodki za plače in prispevke v 2023 zvišali za dobro desetino (10,8 odstotka), predvsem na račun uskladitve plač v javnem sektorju z inflacijo.

Slovenija bo načrtovane primanjkljaje pokrivala z novim zadolževanjem. Država se lahko prihodnje leto zadolži za skoraj pet milijard evrov, v 2024 pa še za skoraj 4,6 milijarde evrov, izhaja iz predloga zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti. Pri tem bi lahko država prihodnje leto izdala poroštva v višini do 2,8 milijarde evrov, v 2024 pa do 1,5 milijarde evrov.

V vladi so novo oceno proračunskih prihodkov za prihodnji dve leti pripravili na podlagi Umarjeve jesenske napovedi gospodarskih gibanj, ki za 2023 predvideva znižanje gospodarske rasti z letošnjih pet odstotkov na 1,4 odstotka, v 2024 pa rahlo zvišanje na dva odstotka. V primeru uresničitve tveganj bi bila gospodarska rast v Sloveniji nižja od predvidene v osnovnem scenariju, in sicer za od 1,5 do dve odstotni točki. To bi pomenilo negativno rast v 2023. V primeru uresničitve tveganj bo treba tudi dodatno prilagoditi fiskalno politiko.