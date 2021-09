Prek spletnih sodnih dražb letos prodali 385 nepremičnin

V nadaljevanju preberite:

Februarja je vrhovno sodišče vzpostavilo spletni sistem sodnih dražb, na katerem so objavljene dražbe slovenskih sodišč. Spletne dražbe nepremičnin so zaživele mesec kasneje, do takrat pa so potekale le ob fizični navzočnosti na posamezni lokaciji.

Kaj vse lahko kupite na spletnih dražbah in kako te danes sploh potekajo? So se uresničila pričakovanja glede prodaje prek spleta? Kako je javnost sprejela novost in katere nepremičnine so najbolj zaželene?