Preobrazbena moč tehnologije in njena vloga v trajnostni prihodnosti

Vpliv tehnološke industrije na našo družbo v zadnjih desetletjih je brez primere. Ne le da je spremenila način dela, komuniciranja, nakupovanja in učenja, temveč je na novo opredelila tudi temelje našega gospodarstva in družbenih interakcij. Ob pogledu v prihodnja leta je jasno, da bo inovativna moč sektorja nezmanjšana in da se obetajo nadaljnji tehnološki preboji. Toda kako lahko zagotovimo, da ta napredek ne bo le ekonomičen, temveč tudi trajnostni?

Tehnološki sektor lahko na splošno razdelimo na tri glavna področja: programska oprema in storitve, strojna oprema ter povezljivost. Vsako od teh področij po svoje prispeva k preoblikovanju našega sveta. Programska oprema in storitve vključujejo uporabniško programsko opremo, programsko opremo za podjetja, kibernetsko varnost in umetno inteligenco – vse to so ključni elementi digitalne prihodnosti. Strojna oprema, ki jo sestavljajo polprevodniki, robotika in avtomatizacija, je hrbtenica fizične infrastrukture, ki omogoča te inovacije.

Osredotočenost na trajnost

Družba Raiffeisen Capital Management je sestavila ekipo, ki se osredotoča na prihodnost tehnologije in podrobno preučuje tržne priložnosti za obstoječe in nastajajoče tehnologije. Ta ekipa ne ocenjuje le dobičkonosnosti in potenciala rasti naložb, temveč pripisuje velik pomen tudi trajnostnemu profilu posamezne tehnologije. Navsezadnje vsaka tehnološka inovacija ne vodi samodejno do pozitivne bilance ESG. Ključno je, da svoje ugotovitve redno preverjamo, prav tako njihovo veljavnost. Le tako lahko zagotovimo, da tehnološki napredek dejansko prispeva k bolj trajnostni prihodnosti.

Tehnologija kot medsektorsko vprašanje

Tehnologija je tema, ki se dotika več področij in prinaša daljnosežne posledice za druge teme prihodnosti. Izvor surovin za polprevodnike, poraba energije v podatkovnih centrih in ESG ravnovesje električnih vozil so le nekateri primeri kompleksnih vprašanj, ki se pojavljajo zaradi tehnološkega razvoja. Ta vprašanja lahko rešimo le skupaj, če bomo delali interdisciplinarno in vključili ugotovitve v naložbeni proces ter dialog o sodelovanju s podjetji.

Inovacije kot gonilo blaginje

Tehnologija je gonilo inovacij in gospodarske rasti. Za blaginjo, ki jo danes uživamo, je zaslužna predvsem tehnologija. V središču pozornosti naše ekipe so podjetja, ki se ukvarjajo zlasti z raziskavami, razvojem in proizvodnjo tehnološkega blaga in storitev. Upoštevati moramo tudi podjetja, ki uporabljajo tehnologijo kot orodje za doseganje posebnih ciljev.

Izzivi hitrega razvoja

Vse bolj se krepi občutek, da je tehnološki razvoj za mnogo ljudi prehiter. Dosežki na področju umetne inteligence so odličen primer priložnosti in izzivov, ki jih ta razvoj prinaša. Toda za vsakim tehnološkim napredkom se skriva človeška iznajdljivost – in prav ta je naše najmočnejše orodje za naslednje korake v razvoju ter reševanje perečih izzivov našega časa. Energetski prehod je odličen primer, kako lahko tehnološki napredek prispeva k bolj trajnostnemu svetu. Zato namenjamo posebno pozornost prav tehnološkim panogam. Tu najdemo naložbene priložnosti, ki ne prinašajo le donosov, temveč tudi pozitivno prispevajo k okolju in družbi. S skrbnim izbiranjem in ocenjevanjem teh priložnosti lahko zagotovimo, da so tehnološke inovacije skladne z našimi vrednotami in cilji. V svetu, ki se vse hitreje spreminja, je naša odgovornost, ne le da sledimo tehnološkemu napredku, temveč da ga tudi aktivno oblikujemo. Le tako bomo lahko izkoristili preobrazbeno moč tehnologije za ustvarjanje trajnostne in uspešne prihodnosti za vse.

*Op: ESG je angleška kratica, ki pomeni E – Environmental prevedeno okoljske, S – Social prevedeno družbene in G – Governance prevedeno upravljavske dejavnike oziroma vidike trajnostnosti. Vsi ti trije dejavniki so pomembni v trajnostnem razvoju.