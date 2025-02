Preverite, katere banke so najdražje in katere najcenejše

Banka Slovenije v redni letni analizi ugotavlja, da je bilo treba za košarico plačilnih storitev, ki odraža navade tipičnega komitenta, lani v povprečju nameniti 77,69 evra na leto, kar je malo manj kot v letu 2023. Ob tem razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo ostaja zelo velik, in sicer 61,80 evra.

V okviru spletnega pregleda nadomestil je Banka Slovenije upoštevala nadomestila za pakete storitev, vezane na plačilni račun: vodenje računa, spletno bančništvo, mobilno bančništvo, izdaja debetne kartice, izdaja kreditne kartice, prekoračitev, kreditno plačilo, trajni nalog, direktna obremenitev, dvig gotovine, varnostni SMS in takojšnje plačilo.

Pregled je pokazal, da je pri košarici storitev najdražja Deželna banka Slovenije, kjer košarica stane 97,68 evra, sledita ji OTP banka (92,88 evra) in NLB (91,08 evra). Najcenejši sta Primorska hranilnica (35,88 evra) in Delavska hranilnica (61,68 evra).

Tudi na področju primerjave oglaševanih efektivnih obrestnih mer (EOM) po posameznih bankah in hranilnicah Banka Slovenije ugotavlja, da so bile te nekoliko nižje kot v letu 2023, pri čemer pa ostajajo relativno velike razlike med ponudbami bank. Tako je razlika med najvišjo in najnižjo EOM v primeru povprečnega potrošniškega kredita 4,35 odstotne točke, v primeru povprečnega stanovanjskega kredita pa 1,48 odstotne točke. Povprečna oglaševana obrestna mera pri potrošniškem kreditu znaša 7,58 odstotka, pri stanovanjskem pa 3,57 odstotka.

Pri potrošniškem kreditu ima po izračunih Banke Slovenija najnižjo EOM Banka Sparkasse (6,33 odstotka), najvišjo pa BKS Bank AG (10,68 odstotka). Razlika v stroških financiranja znaša nekaj več kot 2100 evrov. Pri stanovanjskem kreditu ima najnižjo EOM Gorenjska banka (2,93 odstotka), najvišjo pa Banka Sparkasse (4,41 odstotka). Razlika v stroških financiranja znaša skoraj 12.500 evrov.