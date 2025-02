Tistim, ki delajo s prebežniki, bi vlada podelila dodatke

V nadaljevanju preberite:

Med novostmi, ki jih je prinesla prenova plačnega sistema v javnem sektorju, je dodatek za neposredno delo z vlagatelji namere, prosilci za azil, z osebami s priznano začasno in mednarodno zaščito ter tujci, nameščenimi v nastanitvenih centrih, ki so v državi nezakonito. S sklepom, v katerem je vlada konec januarja določila konkretna delovna mesta in nastanitvene centre, v katerih se prizna dodatek v višini deset odstotkov urne postavke osnovne plače uslužbenca, pa marsikdo ni zadovoljen.