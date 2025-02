Cene kave na borzah so se v le enem letu podvojile

V nadaljevanju preberite:

Na trgu kave vladajo izjemne razmere. Cena kave arabike je v preteklem mesecu poskočila za 34 odstotkov in tako dosegla zgodovinski rekord. Cena robuste je v istem obdobju zrasla za 23 odstotkov. Že v preteklem letu so cene dosegale ogromne rasti. Cena robuste se je skoraj podvojila, cena arabike pa se je lani zvišala za 86 odstotkov.

V stroki opozarjajo, da so razmere na mednarodnih trgih posledica podnebnih sprememb in posledičnih vremenskih vplivov, zlasti suš, pa tudi geopolitičnih razmer in borznih špekulacij. Dejavniki, ki so lani vplivali na ceno surove kave, ostajajo in negativno vplivajo na poslovanje celotne kavne industrije tudi v letu 2025.

Se bodo celotne podražitve prenesle na kupce? Kako kaže v prihodnje?